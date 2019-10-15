隱瞞「既往症」2年一定會理賠？　保險公司可拒賠

▲在醫療理賠上，保險公司都會調病歷確認是否為既往症，若民眾隱瞞該項疾病，可以拒絕理賠。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

買保險最怕申請理賠，卻遭到保險公司拒賠。民眾常常因既往症的問，進而發生保險理賠爭議，金管會今（15）日提醒，既往症是保戶投保前發生的疾病，無法透過保險機制彌補損失，應誠實告知健康狀況，避免日後請不到保險金。

根據保險法第127條規定，保戶在投保時，已在疾病情況中而未告知，不論經過多久時間，保險公司的相關健康保險，對於該項疾病不負給付保險金的責任，換句話說，對於民眾隱瞞該項疾病，保險公司可以拒賠。

金管會保險局表示，保戶如果在投保後2年內，保險公司發現保戶沒有按照要保書告知事項，誠實告知既往症的情形，保險公司可依保險法第64條規定，解除保險契約。

為避免民眾與保險公司間發生相關的理賠爭議，保險局指出，保戶在投保時，對於保險公司的書面詢問，應詳實告知既往症或現罹患中的各式疾病。

健康險理賠是最常見爭議是既往症問題，因此通常保險公司會要求調閱保戶病歷，不過按照個資法規定，保險公司若要調閱保護病歷、健康檢查等資料，都須用書面或符合電子簽章的電子文件，取得保戶同意，因此保戶也可拒絕提供，但保險公司在核保時可以不同意理賠。