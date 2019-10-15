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加獨領袖「叛亂無罪、煽動判13年」　巴塞隆納機場示威170傷

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▲▼西班牙加泰隆尼亞示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲加泰隆尼亞獨立運動示威，爆發激烈警民衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

西班牙最高法院14日判處9名加泰隆尼亞獨立運動領袖最重13年徒刑，引爆分離主義者激烈抗爭，試圖癱瘓加泰隆尼亞地區交通路網。馬德里當局表示，14日清晨在巴塞隆納機場等各地一系列衝突中共有3人被捕，另有包括40名警員在內170多人受傷。

▼示威者一度強行阻斷機場對外交通，駕駛人被困在高速公路上進退不得。（圖／路透）

▲▼西班牙加泰隆尼亞示威。（圖／路透）

根據美聯社報導，數名加泰隆尼亞籍政治家和分離主義者於2017年10月1日無視馬德里當局禁令舉行獨立公投，並依據公投結果宣布加泰隆尼亞獨立，因此遭檢方依「叛亂罪」罪名控上法庭。

西班牙最高法院合議庭審理後，雖然認定被告涉嫌「叛亂」方面無罪，但卻另依「煽動罪」罪名判處9名加獨運動領袖9至13年有期徒刑，其中4人還因「非法挪用公款」被定罪，3人因涉犯抗命而遭罰款。此外，所有被告都遭法院褫奪公權，直接對11月10日即將到來的選舉產生影響。

消息傳出後，上萬名憤怒的加獨支持者紛紛上街頭抗爭，癱瘓部分街道、公路、地鐵站和巴塞隆納機場，與警方爆發激烈衝突。西班牙代理內政部長格蘭德•馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）表示，示威者似乎是回應一個名為「民主海嘯」（Tsunami Democratic）的網路運動團體號召，目前當局正對該組織進行調查。

▼憤怒民眾試圖癱瘓巴塞隆納機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼西班牙加泰隆尼亞示威。（圖／達志影像／美聯社）

「民主海嘯」是西班牙一個鬆散、沒有實際領袖的基層運動組織，透過加密通訊APP向大眾傳達和平抗命的訊息。當地學生已經決定於16日起展開罷工，15日加泰隆尼亞各地也爆發更多抗議活動。

負責營運巴塞隆納機場的AENA表示，巴塞隆納機場14日被迫取消110架次航班，15日則取消20架次航班。區域緊急服務辦公室（SEM）則表示，在機場的示威衝突中，14至15日跨夜共有131人因傷接受治療，其中有24人被送往醫院，其中1名傷者眼部傷勢嚴重。

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▼西班牙警方對示威者強勢驅離。（圖／路透）

▲▼西班牙加泰隆尼亞示威。（圖／路透）

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