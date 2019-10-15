黨產、黨費透明化！柯P的民眾黨財務監督委員也海選

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲2014年參政時，透過海選募得不少才華洋溢的年輕幕僚，此後他也把海選奉為圭臬，不只2018年拚連任再度啟動海選，此次籌組台灣民眾黨後，為落實公開透明的政治理念，不只不分區立委要透過海選徵才，連監督黨財務運作的財務監督委員會也透過海選尋覓。

民眾黨發言人陳思宇表示，此次財務監督委員的遴選，預計將在30人中挑出4人正取、2人備取，透過黨外的力量監督民眾黨的政治獻金運用，「我們希望跟傳統政黨不一樣，避免被外界質疑有黨產、黨費運用不公開」。陳思宇也補充，未來除了4名來自海選的委員外，還會有3名來自黨內推薦者，共計7名委員同監督政黨財務。

台灣民眾黨表示，9月30日至10月14日，以海選方式向社會徵才，開放所有民眾自薦成為監督民眾黨財務運作的一員，落實公開透明，全民參與的政治理念，透過具體化行動舉辦「財務監督委員會」遴選，在昨晚截止後有效報名共30件。

▲民眾黨財務監督委員會遴選報告。（圖／民眾黨提供）

陳思宇表示，在海選眾多報名中，學歷分布以大學以上佔8成，年齡則係集中在26到30歲，31到35歲以及51到55歲等3個區間，各6人，從20歲開始的年齡級距皆有投件人。

在專業性來說，以財金專業為背景的高達16人，占比53.3%，其中不乏四大知名會計所得會計師，美國會計師，跨國集團財務長，甚至是會計事務所所長等等；在企業管理更不乏有科技公司總經理，在法律界擔任律師的年輕朋友等等。

陳思宇表示，後續民眾黨秘書長將召開遴選委員會，決定財務監督委員會委員的遴選，屆時會再進一步選出4名正取及2名備取的委員，也期盼借助全民的力量，共同協助監督政黨的財務運作。

