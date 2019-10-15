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黨產、黨費透明化！柯P的民眾黨財務監督委員也海選

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▲▼柯文哲出席四育區民活動中心新建工程竣工揭牌啟用典禮暨社區照顧關懷據點成果展示活動。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲2014年參政時，透過海選募得不少才華洋溢的年輕幕僚，此後他也把海選奉為圭臬，不只2018年拚連任再度啟動海選，此次籌組台灣民眾黨後，為落實公開透明的政治理念，不只不分區立委要透過海選徵才，連監督黨財務運作的財務監督委員會也透過海選尋覓。

民眾黨發言人陳思宇表示，此次財務監督委員的遴選，預計將在30人中挑出4人正取、2人備取，透過黨外的力量監督民眾黨的政治獻金運用，「我們希望跟傳統政黨不一樣，避免被外界質疑有黨產、黨費運用不公開」。陳思宇也補充，未來除了4名來自海選的委員外，還會有3名來自黨內推薦者，共計7名委員同監督政黨財務。

台灣民眾黨表示，9月30日至10月14日，以海選方式向社會徵才，開放所有民眾自薦成為監督民眾黨財務運作的一員，落實公開透明，全民參與的政治理念，透過具體化行動舉辦「財務監督委員會」遴選，在昨晚截止後有效報名共30件。

▲▼民眾黨財務監督委員會遴選報告。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨財務監督委員會遴選報告。（圖／民眾黨提供）

陳思宇表示，在海選眾多報名中，學歷分布以大學以上佔8成，年齡則係集中在26到30歲，31到35歲以及51到55歲等3個區間，各6人，從20歲開始的年齡級距皆有投件人。

在專業性來說，以財金專業為背景的高達16人，占比53.3%，其中不乏四大知名會計所得會計師，美國會計師，跨國集團財務長，甚至是會計事務所所長等等；在企業管理更不乏有科技公司總經理，在法律界擔任律師的年輕朋友等等。

陳思宇表示，後續民眾黨秘書長將召開遴選委員會，決定財務監督委員會委員的遴選，屆時會再進一步選出4名正取及2名備取的委員，也期盼借助全民的力量，共同協助監督政黨的財務運作。
 

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