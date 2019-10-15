剛撇連千毅後宮…子涵驚爆列劉喬安「花名冊」賣淫　友：她努力5年買好車

▲游否希稱子涵「5年前還不是甚麼東西」，力讚她不靠乾爹努力工作買好車，不料子涵竟名列劉喬安「花名冊」，案發時與「5年前」十分相近，引人遐想。（圖／翻攝自臉書）

記者羅志華／台北報導

辣模子涵日前才因捲入連千毅後宮亂鬥，為了自清，不得不公布連千毅要她「1周陪2次、每個月10萬」的對話紀錄，但子涵才剛得到喘息機會，卻又被挖出名列劉喬安的「花名冊」中，只見台北法院2016年時的判決，清楚記載子涵於2015年時，經仲介與不知名港澳人士性交易，每次分得7至8萬元，對照網紅游否希爆出子涵的黑歷史，「5年前她（子涵）還不是甚麼東西」，時間如此相近，引人遐想。

子涵日前公開與連千毅的對話，只見連千毅霸氣撩妹，「妳生活費想要多少，我們來交往，我跟她們都斷了，答應妳的」，但子涵很有骨氣，秒回「我想自己賺」，當時連千毅還大讚「妳真優秀，很可取，跟別人不同」；網紅游否希也力讚子涵，稱她5年前還開著價值僅200萬元的日產車，經過努力工作，現在已換成要價1100多萬的粉紅色奧迪R8，讓他刮目相看，游否希更強調，子涵都是靠自己努力，絕對沒有「乾爹」，有錢之後也樂捐公益，令人敬佩。

不料回顧2015年轟動一時的劉喬安「花名冊」，竟在其中驚見子涵大名，於法院判決中，更詳細記載子涵於2015年3月27日、5月19日、9月14日，分別透過仲介與不知名男子性交易，每次分得7至8萬元不等報酬。子涵經紀「火紅娛樂」回應表示，子涵18歲時確實因劉喬安的跨國仲介賣淫案，以證人身分接受警方約談，但子涵絕對沒有賣淫，更從未收取任何報酬，當時她只是到警局協助調查，身分是證人不是被告。

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