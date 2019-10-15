民眾黨第二波名單曝光！郭柯有望高雄合體拉拔子弟兵

▲柯文哲、郭台銘有望再度合體，拉抬子弟兵。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨第二波區域立委參選名單正式曝光！此次共提名7人，以雙北之外的縣市為主，候選人背景各異，不論民進黨、國民黨出身者都有，在藍綠板塊相當堅實的中南部地區，相同陣營出身者出現分票，勢必對選情造成衝擊，2020全台將刮起一陣「白色旋風」。

根據民眾黨規劃，20日將在高雄市舉辦記者會，公布第2波區域立委名單，包括新北、桃園、台中、台南、高雄、台東等都有，總計7位。值得一提的是，郭柯日前才第2度合體，此次也不排除再次和體為子弟兵加持。對此，民眾黨發言人陳思宇表示，目前還在互相邀請中，不排除會幫彼此站台。

檢視此波名單，新北部分，將在三重（第三選區）推出民進黨市議員李余典的女兒李旻蔚，對決尋求連任的民進黨新北市黨務主委余天。

另外，桃園市第一選區（龜山區、蘆竹區、桃園區汴洲里等13里）則推出陳泓維，對上尋求連任的民進黨立委鄭運鵬、國民黨老將陳根德。國際獅子會300-C1區新任總監謝文卿，則是參選台中市第五選區（北區、北屯區），迎戰現任立委沈智慧、交大生醫工程系助理教授莊競程；由於日前也傳出郭台銘有意在該區推出永齡基金會顧問郭昕宜參選，讓戰況激烈。

前民進黨議員羅鼎城則是參選高雄市第一選區（旗山、美濃、內門等14個區），對上民進黨立委邱議瑩、國民黨王齡嬌。高雄市第八選區（前鎮、小港、旗津區）則推出敖博勝，挑戰民進黨立委賴瑞隆，以及國民黨高雄市議員陳麗娜。有「新住民守護者」稱號的陳允萍則是出戰台東縣立委。

