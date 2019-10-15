桃機地勤10個月爆7起地安事故　王國材曝「最大問題」：人員未遵守SOP

▲桃機地勤今年發生5起地安事件、2起違規事件，交通部次長王國材率員前往視察督導。（圖／交通部提供）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場地勤近日拖飛機時，3天2撞釀事故，今年至今，更累積有5起地安事件及2件違規事件。交通部次長王國材今（15日）赴桃機了解事件原因及督促相關單位儘速改善，他指出，最大問題是靠機設備處理未遵守SOP，要求相關單位要加強人員教育訓練，並請桃機主動積極與各單位研擬改善降低風險機制。

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▲日本航空近日因桃機地勤出包，發生航機擦撞空橋事故。（圖／翻攝自FB社團爆廢公社）

在交通部長林佳龍指示下，政次王國材率員赴桃園國際機場進行視察督導，除聽取民航局、桃機公司、桃勤、長勤簡報說明外，並赴D2機坪現地勘查，同時對後續責任檢討及精進作為做成多項指示。桃機董事長王明德、桃勤董事長郭榮宗、長勤副總蘇榮三均表示將盡最大努力，避免類似事件再次發生。

▲王國材指出，桃機今年7起事故最大問題是靠機設備處理未遵守SOP。（圖／交通部提供）

經本日會議討論及實地勘查瞭解，桃機今年發生地安事件主要原因多為人員未依標準作業程序操作及裝備失效所致。王國材表示，今年地安及違規事件，桃勤有3件、中油2件、長勤1件、聯邦快遞1件，雖然機場空側整修、航次越來越多，但最大問題是靠機設備處理未遵守SOP，若遵守這七件都可以避免。

他要求桃勤、長勤、中油公司及聯邦快遞應落實遵守標準作業程序，加強人員教育訓練及裝備保養維護，並檢討提出精進計畫。

另針對桃機航機起降架次逐年增加所生地面活動忙碌，及場面施工頻繁導致地勤作業複雜度提升等現況，也已請桃園機場公司主動積極與各地面作業單位，透過航空站安全管理系統（SMS）會議研擬改善降低風險機制。另空側航機動態監控系統應如期於今年底完成，且一併檢討提升管理效率，以維護地面作業安全。

▲王國材要求相關單位加強人員教育訓練及裝備保養維護，也指示桃機研擬改善降低風險機制。（圖／交通部提供）



交通部表示，地面安全為飛航安全重要的一環，須由民航局、 航空站經營人、地勤業者等各地面作業單位通力合作，就人員訓練、設備維護檢測、安全環境等各面向，持續落實各項作業的標準作業程序，才能確保地面作業安全。

後續交通部將持續督導民航局督促航空站經營人及地勤業者，落實各項改善措施與精進作為，以維飛安。民航局將於下周三（10/23）提出檢討報告。