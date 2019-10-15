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隱藏富商前男友！友爆營造「單身假千金」　子涵「粉紅奧迪R8」真相起底

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圖文／鏡週刊

曾和連千毅直播賣遊艇的辣模「子涵」，被爆捲入一連串精彩的桃色風波後，開始遭各家媒體起底，不過大多報導她是「人美心也美」的有錢千金，友人因看不下去，向本刊爆她曾賣淫外，還曾接受富商男友的贊助，但卻隱藏前男友，和「人美心也美」的報導不符。

一名友人透露，翁子涵曾和馬來西亞富商交往2年，交往期間富商對她相當疼愛，除了常常拿錢資助，還幫她付房租。

本刊同時也取得兩張翁子涵和該名富商前男友的合照，照片中的翁子涵上半身僅著性感薄紗內衣、露出大片雪白巨乳，身上則揹著香奈兒包包，面露微笑對著鏡頭；另張照片裡，翁子涵側著臉、作勢親吻，模樣甜蜜，背景則疑似在按摩店自拍，從種種細節看來，不難看出兩人關係極為親密。

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  1. 翁子涵曾和馬來西亞富商交往2年，當時她上身僅著內衣、揹著名牌包。（讀者提供）
  2. 翁子涵曾和馬來西亞富商交往2年，當時她上身僅著內衣、揹著名牌包。（讀者提供）

其實，翁子涵所開的那輛粉紅奧迪R8，是她叫該富商前男友贊助的。只是這輛車購於2018年1月，而且是二手車，總價約320萬元，若為新車則要價千萬元左右。

翁子涵的粉紅奧迪R8超跑，其實是去年1月在龍德中古車行買的，該店家曾在臉書po出簽約當天的照片。（翻攝自臉書）

但讓人寒心的是，為了這輛超跑，當時翁子涵的富商前男友拿出逾百萬元付頭期款，但翁子涵卻開著這輛車上了新聞，新聞標題寫著「尺度全開！23歲辣模脫到剩內衣開奧迪R8現身墾丁街頭」。沒想到引來大眾關注後，開始漸有名氣的她竟刻意隱藏男友，對外營造單身多金的假面形象，男友為此和她大吵一架，導致最後不歡而散。


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