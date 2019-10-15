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30歲「高雄八字眉哥」手指比1中4億大樂透！穿拖鞋領獎…史上首例捐鉅款

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▲桃園市八德區「金歡喜彩券行」，10日一早有逾百位市民等候選購千萬大富翁刮刮樂大獎喜氣。（圖／記者沈繼昌攝）

▲大樂透今晚頭獎上看7.2億元。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者許力方／綜合報導

大樂透7月12日開出4.06億元的頭獎，一注獨得，獎落高雄大社區「吉興彩券行」，台彩表示，幸運得主是30到39歲的高雄人，每周都會買彩券，當天因感冒說不出話，用手指比出「1」，店員誤以為買100元，結果第一注就中了頭獎。得主慷慨捐出2500萬元做公益，史無前例特別指定4家流浪動物社福團體各100萬元。

大樂透頭獎開在高雄大社區，台彩總經理蔡國基15日前往彩券行道賀，並透露4.06億頭獎的得主是一名年約30至39歲的高雄男子、未婚，從事美術設計自由業，方臉、八字眉、眼睛小、鼻子高、嘴大、耳垂大，穿著拖鞋來領獎，且平常大概每周都會去買一次彩券，專挑生意較冷清的中小型投注站，希望幫助弱勢。

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▲▼30歲「高雄八字眉哥」手指比1中4億大樂透！穿拖鞋領獎…史上首例捐鉅款。（圖／東森新聞）

▲▼30歲「高雄八字眉哥」手指比1中4億大樂透！穿拖鞋領獎…史上首例捐鉅款。（圖／東森新聞）

▲台彩曝光4億元大樂透得主，比1買彩券幸運中頭獎。（圖／東森新聞）

高雄男子中獎當天因感冒咳嗽，說不出話，本來只是想買一張50元的大樂透，講話時咳嗽，只能用手指比出「1」，結果投注站店員誤以為是買100元大樂透，他因為不方便說話所以點頭答應，沒想到第一注就中了4.06億元頭獎。

蔡國基進一步指出，中獎人平時就會做公益，且非常喜歡動物，這次領獎後慷慨捐出2500萬元給中國信託慈善基金會等11家社福團體，並且特別指定贈予台南市流浪動物愛護協會、台灣幸福狗流浪中途協會、高雄市關懷流浪動物協會及徐園長護生園等4家流浪動物社福團體，總計超過10萬人次弱勢族群與530隻流浪動物受惠。

蔡國基代表中獎人，在吉興彩券行將象徵2500萬元的善款支票捐給11家社福團體還準備100份免費大樂透彩券與現場鄉親分享喜氣，因為今晚（15日）的頭獎上看7.2億元。對此，受贈人承諾，會將這筆百萬元款項妥善應用，讓更多流浪動物得到更妥善的照顧。

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