騰訊復播NBA！「央視」恢復需待條件成熟...消息：得考慮民眾情緒

▲NBA上海賽，現場球迷擠爆場館。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）先前的「挺港」言論，掀起大陸官方及民間的抵制，騰訊體育8日才宣布暫停轉播NBA的賽事，但過沒幾天又先復播，而央視是否也會跟著恢復，更引起討論。對此，有分析指出，央視作為三大官媒之一，「既不敢拂逆上意自作主張，也不敢開罪人數眾多的愛國民眾」，因此要想恢復轉播得待「條件成熟後」。

據《中央社》引述大陸媒體記者的消息指出，事實上央視早前宣布的「立即暫停NBA季前賽（中國賽）目前的轉播安排，立即排查涉NBA的一切合作交流」言論，既可解釋為停播的只有兩場中國賽，也能解讀為所有的季前賽。然而正式比賽轉播與否，就要等待「條件成熟」。

▲騰訊體育先恢復轉播NBA，而央視是否也將復播，引起外界討論 。（圖／翻攝自騰訊體育）



該名記者又透露，央視作為三大官媒之一，指標性太高，除了動見觀瞻，更可能動輒得咎，轉播與否雖然要遵從官方的，但NBA事件發展至今，官方也得考慮民眾的情緒，「目前看來，央視既不敢拂逆上意自作主張，也不敢開罪人數眾多的愛國民眾，要想馬上恢復轉播不太容易。」

騰訊踏出恢復轉播NBA的第一步，代表某種程度上獲得了有關單位的認可，否則騰訊「沒有這個膽子」，這名記者又斷言，因此央視停播NBA的僵局，應該有機會在「條件成熟後」得到「正面解決」，至於具體的什麼情況則仍有待觀察。

此外，央視是NBA在全球的轉播大戶，但早年NBA為了開拓中國的市場，開出的費用十分廉價，甚至傳出有NBA高層親赴北京懇請央視轉播；而如今，雖然央視給付的具體費用仍是個謎，但價格很低卻是大家都知道的秘密。

▲NBA深圳場。（圖／受訪者提供）



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