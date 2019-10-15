北都22頻道授權費爭議15日調處再破局！5萬收視戶斷定了



▲東森電視日前預告10月1日起停止供應節目訊號給「北都數位有線電視」系統。（圖／網友提供）



記者陳世昌／台北報導



北都數位有線電視第二次申請與頻道代理商大享、優視、浩鳴的授權費爭議調處案，15日在NCC主持下仍無共識宣告破局。NCC在調處結論中表示，如果代理商有需要，可於斷訊前發函給北都停止授權，並對北都主張著作權，意思是北都在停止授權後若不自斷訊號即有侵權之可能。



15日的調處會是由孫雅麗委員主持，雙方經過近2小時商議後，北都主張授權費用應比照一般業界規則，以實際戶數6折計算，代理商主張以行政戶數10%為暫付款，雙方差距甚大無法拉近，調處宣告不成立，未來除非有新事證，否則NCC將不再介入調處。



▲北都數位有線電視（圖／北都提供）



NCC表示，為確保消費者權利，請雙方後續持續協商，如果協商不成，北都應提出替代頻道、訂戶權益保障措施等，依法申請營運計畫變更。頻道商或代理商如有需要，於停止頻道播送訊號前依程序函送頻道訊號終止通知北都，並敘明「北都公司有違法播送頻道內容之情事，將依著作權法規定主張自身權益。」



北都表示對此結果內部還需討論應對方法，但表示不會放棄最後協商機會。但此案前後已協調3個月幾乎原地踏步沒進展，NCC既無能力要求雙方比照其他系統用保證金方式維持現狀不變，公平會與法院的裁決又緩不濟急，北都5萬多收視戶恐難以避免這次的斷訊。



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