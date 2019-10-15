成功大學「零貳社」辦晚會　聲援香港抗爭

▲成大零貳社將舉辦晚會，聲援香港抗爭活動。（圖／翻攝自成大零貳社臉書）

記者林悅／台南報導

趕在成大校園連儂牆場地申請最後一夜，成大零貳社10月16日晚上將舉辦晚會，聲援香港抗爭，包含中研院副研究員吳叡人、港裔成大政治系教授梁文韜、成大醫學系教授謝奇璋都將出席站台，與成大學生及市民，議論港台兩地民主現況，也將合唱「香港國歌」《願榮光歸香港》，主辦單位預估將有200人到場力挺。

香港逃犯條例修訂爭議持續延燒，上週更傳出15歲少女陳彥霖的浮屍疑雲。成功大學異議性社團零貳社，將在16日校內「一活連儂牆」場地申請的最後1天，主辦「還給香港一個光輝歲月—我在成大撐香港」聲援活動，由成大學生會協辦，校內數個學生組織包含國際社、TO拉酷社、政治系系學會等也齊聲響應。

「光輝十月，是屬於誰的光輝？」成大零貳社社長張建邦表示，這是一個香港人為了擺脫黑警暴力及全面管制的歷史時刻。張建邦說，今年的光輝十月不屬於中國政府，而是每一個香港人自由的靈魂擺脫腐化，爭取光明、持續前行的光輝歲月。

張建邦表示，連儂牆只是一種聲援的形式，因此連儂牆的結束不是成大學生聲援香港的結束，而是將榮光與祝福投入校園的開始。張建邦說，期望透過傳唱《願榮光歸香港》，喚起成大校園對民主意識及政治的關懷，「也讓榮光照射到我們的美麗島。」