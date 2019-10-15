韓國瑜請假力拚2020選戰　國民黨議員「請小英總統也請假」　

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市長韓國瑜15日宣布將請假3個月，全心全力投入2020年總統大選，預計總共會請87天。高雄市議會國民黨團事後也立刻召開記者會，強調韓市長絕對是依法請假，市府團隊已經準備好，往後絕對不會讓市政空轉，最後還有議員直呼「用一樣的標準，韓市長已經請假了，請小英總統也請假。」

韓國瑜15日在鳳山行政中心主持完市政會議後，宣佈16日起將請假全心投入2020總統大選，高雄市議會國民黨團立刻召開記者會，發聲力挺韓國瑜請假投入選戰。總召曾俊傑表示，市府團隊已經準備好，韓市長請假之後，絕對不會讓市政空轉，還呼籲民進黨不要用政府資源拚選舉，應該保持行政中立。

▲韓國瑜15日宣布請假3個月投入2020大選，高雄市議會國民黨團開記者會力挺。（圖／翻攝自國民黨高雄市黨部）

議員黃柏霖認為，「台灣安全、人民有錢」是韓市長最重要的信念，希望台灣更好、人民更好，所以市長才要進行傾聽及學習之旅，獲得台灣民眾的認同與支持。議員李雅靜則說，高雄已經空轉非常多年了，唯有這次讓韓國瑜全台走透透，再到總統府去當總統，才能翻轉高雄的經濟。

議員陳麗娜則強調，3年多來小英執政民不聊生，政策錯誤導致國家許多的事沒有辦法推動，這樣的一個總統只會到處拜廟，難道沒有用國家的資源嗎，因此希望大家用共同的標準面對兩位總統候選人，「用一樣的標準，韓市長已經請假了，請小英總統也請假。」

▼高雄市議會國民黨團強調，韓市長絕對是依法請假，市府團隊已經準備好，絕對不會讓市政空轉。（圖／記者賴君欣攝）