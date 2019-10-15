豪華公宅成夢魘！興隆公宅啟用不到1年　住戶投訴近2千件

▲興隆公宅D2區去年11月開放入住，至今還不到一年，但市府接獲公宅反映問題高達1898件。（圖／王欣儀議員辦公室提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲上任後力推公宅政策，去年興隆公宅開放招租後，還找來網紅合作拍攝「開箱影片」，創造不少話題。但沒想到，D2區去年11月開放入住至今，反映問題高達1898件，平均1個月就有173件陳情問題，議員王欣儀15日質詢時痛批，興隆公宅也不過500多個住戶，1個月就有超過百件陳情案件，「是不是太離譜、太誇張了？」

王欣儀表示，107年12月14日複驗通過，興隆公宅目前已取得「智慧建築標章」、「耐震標章」及「綠建築標章」是市府標榜的「優質公宅」，竟是「金玉其外，敗絮其內」。王欣儀說，去年8月的招租網站上，市府稱「為減輕承租人負擔，因此提供（固定式）傢俱設備」，但這些市府提供的傢俱設備，從廚房廚具、淋浴設備到燈具都通通出問題，不但沒有減輕承租戶的負擔，反變成他們的「夢靨」。

有住戶表示，地板與牆壁之間的踢腳板嚴重發霉，住家大門內、外的地磚交界處還會滲出鮮紅色油漬。甚至更曾發生廚房電陶爐掉到系統櫃內及客廳燈罩無預警掉落的事件。

另有住戶說，因位在D2區公宅的其他大樓電梯，曾發生15樓失速下滑到13樓的恐怖事件，而現在住的這棟電梯也時常在運行中發出很大的鐵鍊聲，每次坐電梯都提心吊膽，擔心電梯不安全。

王欣儀派助理實地勘查後發現，現場狀況簡直是「慘不忍睹」，多間套房天花板已出現壁癌，且緊鄰的樓梯間現在也漏水。此外，有住戶房間內的緊急按鈕還會滲出水，恐造成住戶觸電危險！

此外，在宣傳影片中所標榜的乾濕分離浴室，竟因浴室水會流到客廳，住戶必須自費加裝阻水設施；公宅頂樓規畫社區農園，結果種菜用的泥沙卻長期堵住排水孔造成積水。

王欣儀痛批，興隆D2區公宅造價費用高達21.1億，卻提供這樣的居住環境品質，這其中是否涉及人謀不臧？市府的防弊網已近失能了嗎？要求市府立刻進行總體檢。

對此，北市府都發局長黃景茂表示，日前已有收到35戶報修，皆已完成修繕，主要都是浴室天花板的漏水問題。黃說，由於興隆公宅的案子還在保固期內，會要求廠商做好保固修繕，另也加強駐點的保固人員，透過長駐機制即時維修。