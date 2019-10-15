台鐵最快2022年中換新車！　新購機車頭首見瑞士廠商得標

▲瑞士施泰德標下台鐵標案，準備提供34輛柴電機車。（圖／翻攝自Stadler官方臉書）

記者胡順惠／台北報導

台鐵已有上百輛機車頭超過使用年限，台鐵規劃採購電力、柴電機車共102輛，2018年11月首度開標卻流標，歷經11個月，終於在這個月8日決標，由日本東芝、瑞士Stadler西班牙廠得標，預計11月簽約，據規範應於簽約後36個月交車，但得標廠商承諾提早6個月，估最快2022年就能交車。

國際鐵路公報「Railway Gazette」15日也刊出此訊息，瑞士施泰德鐵路公司（Stadler Rail）首度贏得台灣鐵路局1.65億歐元（折合新台幣約55.7893億）的標案，準備提供34輛柴電機車，最高速度為每小時120公里，同時也是施泰德首度在太平洋的重大標案。

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施泰德鐵路公司表示，機車頭是專門為熱帶和亞熱帶氣候而設計，可承受100%濕度及攝氏45度高溫的環境，且具備多種功能。集團首席執行官托馬斯•阿爾伯格（Thomas Ahlburg）15日表示，「我們很高興首度能向亞洲提供大型的機車車輛，之所以能成功標下此案，就是因為我們擁有製造輕盈並兼具環保機車頭的能力。」

莒光號客車是由機車頭牽引，當列車故障時，機車頭可擔任救援。台鐵表示，目前不同款機車頭共250輛左右，很多莒光號或貨物列車的機車頭已經老舊，有的甚至都40至50年，PP列車的可靠度也下降，考量南迴電氣化完成，且未來要將車種簡化成通勤列車、觀光列車、城際列車這3種，車子的確有必要增購。

台鐵因此規劃採購102輛機車頭，2018年11月首次開標卻流標，直至8日才決標，其中68輛電力機車由日本東芝公司得標，預計11月1日簽約，決標金額約127億元左右；34輛柴電機車則由瑞士Stadler西班牙廠得標，預計11月21日簽約，決標金額約63億元左右。

據規範，廠商須於簽約後36個月交第一批車。台鐵表示，得標廠商提出條件優於規範，承諾新採購機車頭提早6個月交車，也就是原本2022年底才能交貨，現在提前到2022年年中即可交貨，且新購機車頭將附加檢修訓練，提供遠端傳輸功能，一旦機車頭故障，將可透過4G及網路傳送故障訊號回機務段和維修單位。

消息一出，鐵道迷興奮留言，「台鐵救車仙丹」、「這台看起來好看欸」、「歐洲車……應該能期待吧」、「這車頭造型真的很日耳曼風格啊，只是配色怎麼變柴頭了」。