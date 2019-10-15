粗心媽親一口！　1歲兒雙唇「紅腫發爛」高燒慘住院

Mum's kiss warning after toddler son catches 'life-threatening' herpes https://t.co/hMfBe6rP8u pic.twitter.com/1Zhu6B6BKs — Daily Mirror (@DailyMirror) October 15, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

英國一名媽媽夏洛特（Charlotte Jones）先前在患有唇皰疹時，習慣性的會親吻自家1歲小孩埃利斯（Ellis），卻沒想過會帶來甚麼樣的後果；在一次親吻之後沒幾天，埃利斯生病了，並遭到診斷出患有皰疹病毒，不僅高燒到40度、一個禮拜無法進食，嘴唇紅腫發炎，更因此破皮留下看起來超恐怖的疤痕。

根據《鏡報》報導，夏洛特沒有意識到自己的唇皰疹，會傳染給免疫力仍屬於低落的小孩，在一次親吻之後，她發現兒子生病了，一開始還以為是扁桃腺發炎或是潰瘍，沒想到就診之後才發現元兇就是自己，因為兒子也得到了唇皰疹。

夏洛特說，大家可能沒有意識到，唇皰疹患者做出親吻或是觸摸的行為時，很有可能會威脅到小朋友的健康，埃利斯最嚴重時發燒到40度，還需要插管和大量藥物的治療，一周內因為嘴唇紅腫受傷而無法正常進食；幸運的是，埃利斯成功的渡過了難關，現在也慢慢在恢復當中。

經過這次的事件，夏洛特想跟家中有小孩的人說，若是大人患有唇皰疹，請不要親吻嬰兒或是年紀還小的小孩，在觸摸孩子前要記得先消毒雙手。報導中指出，新生兒若是患有皰疹病毒，很有可能會致命，而且越小的嬰兒，越容易受到感染。