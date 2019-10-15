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「肉包包」床戰乾爹20分鐘片段外流！「蛋餅薇涵」開直播公審爆料被判刑…

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記者陳雕文／新北報導

美女實況主「肉包包」自爆遭乾爹性侵鬧上新聞版面，還有不少鄉民跪求激戰影片，後來乾爹出示對話紀錄反擊，並請正妹實況主「蛋餅薇涵」開直播澄清，後來「蛋餅薇涵」還爆料一名蔡姓網友外流肉包包的性愛影片，蔡男得知後氣炸提告；新北地院15日依誹謗罪判「蛋餅薇涵」有期徒刑4月。

▲乾爹和肉包包。（圖／翻攝自遊戲大亂鬥網站、肉包包IG）

▲乾爹和肉包包的激戰片段被流出。（圖／翻攝自遊戲大亂鬥網站、肉包包IG）

乾爹18日晚間在另一位實況主「蛋餅薇涵」的直播中還原真相，直指5分鐘的影片從頭到尾只有傳給肉包包的騎士團（意指鐵粉）成員「蔡老師」，沒想到影片卻流出，不滿表示看不慣這種人，就連蛋餅薇涵都氣憤不平，暗指讓影片外流的人不是蔡先生就是肉包包本人。

判決書指出，蛋餅薇涵直播前曾和廖男用LINE聯繫，詢問為什麼偷拍的性愛影片會在網路流傳，廖男當時解釋，曾將全長20多分鐘，但經他剪輯為5分鐘的性愛影片傳給3人，分別是暱稱「姿媚」、「哈利」的直播主，還有暱稱「藍老師」、「Messy Cary」的蔡男，蛋餅薇涵竟因此認定是蔡男的問題。

▲蛋餅薇涵（左）、肉包包（右）。（圖／翻攝當事人臉書）

▲蛋餅薇涵（左）、肉包包（右）。（圖／翻攝當事人臉書）

為了替廖男帶風向，蛋餅薇涵在直播中把載有蔡男照片之臉書頁面秀出來還說，「散布的話呢，請大家找這位Messy Cary先生（蔡老師）」、「縱然八萬哥（即肉包包乾爹）拍影片，他錯，可是散布的是他（蔡男）」、「反正呢，請大家要嘴砲、要攻擊、要罵人渣、要什麼送中監（指台中監獄）。散播的是這位人好不好」

蛋餅薇涵還說，「為人師表的你要教導我們國家的棟樑，你今天竟然去散播一個女生被偷拍的影片，那你還有什麼事情做不出來，那千萬‥‥不知道那老師是不是教女校欸，阿如果是教女校，我跟你講，即將會有一波轉學潮。」等語，以此不實之事項，指摘蔡男散布「肉包包」與乾爹的性愛影片，足以毀損蔡男名譽。

▼肉包包。（圖／翻攝自肉包包臉書）

▲肉包包聲稱遭乾爹性侵。（圖／翻攝自肉包包臉書）

對此，蔡老師強調自己收到影片後，完全沒有點開，第一時間就先傳給肉包包，且馬上去了警局提告，自己不清楚影片內容，反控乾爹說謊；蔡男因為不滿照片跟身分即照片曝光，氣得提告。

蛋餅薇涵雖供稱有向廖姓乾爹求證，但新北地檢檢方勘驗雙方的LINE對話紀錄，發現並沒有相關的對話，而「騎士團成員」蔡男則強調自己是肉包包的親戚，不可能會散布她的性愛影片。檢方因此認定蛋餅薇涵犯行並起訴；地院於15日依誹謗罪判她有期徒刑4月，可易科罰金；仍可上訴。

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