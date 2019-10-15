雙十連假+太平洋花彩節　花蓮湧入40萬人潮創造8.8億商機

▲▼花蓮搶攻雙十連假商機，在「太平洋花彩節」的加持下，帶來40萬的觀光人潮，創造近9億元的商機。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在花蓮縣政府及各產官努力下，國慶連假為花蓮觀光產業打下亮麗成績，花蓮縣政府估計國慶四天連假至少為花蓮縣帶來40萬的觀光人次，是自今年春節以來，人潮最多的假期。

花蓮各主要景點在這波連假期間，人潮都至少2到3萬起跳，較多的是台開新天堂樂園估計約10萬人次，海洋公園約3萬人次，東大門夜市約10萬人次、太魯閣國家公園約5萬人次，觀光旅宿業約有8萬人次投宿，平均住宿率超過9成，連假初期更是一房難求。其中太平洋花彩節開幕3天就吸引了約10萬人次參觀，同時帶動東大門夜市、金三角商圈等周邊商圈活絡觀光經濟，估計國慶連假期間花蓮雙十連假湧入40萬人潮，創造超過8.8億的觀光商機。

為搶攻雙十國慶連假商機，花蓮縣政府斥資千萬，首度辦理「太平洋花彩節」活動，並於連假期間10月11日開幕，建置9大主題燈區，以科技、聲光、雷射，並融入花蓮縣長徐榛蔚主打的【花園城市】政策，歡迎所有的遊客於11月30日前至花蓮逛逛「夜花園」，享受獨特的主題聲光饗宴，體驗花蓮的特色風情。開幕當天就吸引了6萬多人次前來參觀，由「花現針愛」主秀點亮了活動的序幕，接著16吋的超大煙火也接力在空中綻放，為花蓮的夜空畫上璀璨亮麗的花朵，感動了每一位前來花蓮觀光的遊客。

唐玉書接著表示太平洋花彩節活動的舉辦更是與東大門夜市相輔相成，不僅有得吃還有得玩，國慶四天連假入夜後東大門人潮湧現，各條街都擠得水洩不通，360餘家攤商幾乎都是大排長龍，業者忙翻了也樂翻了，花彩節活動開幕當日更是達到頂峰，下午五時就湧現排隊人潮、人滿為患，消費力更是驚人，各家攤商雖然早已預備數倍食材仍在八時前就幾乎銷光，直到半夜十二時人潮才漸散。

▲鄰近的東大門夜市各條街都擠得水洩不通，360餘家攤商幾乎都是大排長龍，業者忙翻了也樂翻了。

花蓮縣政府觀光處長唐玉書表示，花彩節活動將持續至11月30日，歡迎國人到花蓮使用秋冬國旅1,000元住宿補助及夜市200元消費券，白天看山看海，呼吸新鮮空氣，晚上逛花彩節、東大門夜市，體驗花蓮「花花夜世界」之美，每晚18:00~22:00在六期重劃區開放免費參觀。

相關活動資訊可於下列網址查核

花蓮觀光資訊網http://tour-hualien.hl.gov.tw/

2019太平洋花彩節官網http://www.hl-pacific-flower.com.tw/about.php

花蓮觀光粉絲團 https://www.facebook.com/hltour/