　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

永豐銀員工遭爆從銀行金庫搬錢救董　金管會提3點說明要查誰外洩金檢報告

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼永豐金控。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲針對永豐銀行在營業時間後大額現金交易，金管會提出3點說明。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

立委爆料永豐銀員工為提領永豐金董事長何壽川的保釋金，金管會今（15）日提出3點說明，強調何壽川保釋金是由他本人帳戶提領現金，永豐銀也沒有代墊保釋金，且該金檢報告已處理完畢，要求銀行改善，並沒有罰鍰。

立委黃國昌昨天爆料永豐金前董事長何壽川遭台北地方法院聲押，為籌措保釋金竟然於晚上由同一個交易人在同一櫃員處，在短時間內自15位非本人帳戶提走7,500萬元，把「銀行金庫當成自己家」，而金管會早就進行金檢，卻迄今尚未懲處，且質疑對永豐有輕放的嫌疑。

請繼續往下閱讀...

針對2017年6月16日永豐銀行於營業時間後大額現金交易，金管會提出3點說明，首先是永豐金前董事長何壽川於2017年8月17日遭台北地方法院檢察署以違反金融控股公司法等起訴，而保釋金來源是由何壽川本人帳戶提領現金來支應。

第二，2017年6月16日永豐銀行的交易，經了解當日有15名永豐銀行員因三寶授信案遭檢調單位約談，因應可能面臨須繳交保釋金，先向該行其他行員借支，後因無須繳交保釋金，因此沒有動用該筆款項，並予以返還；這筆資金並未用以支應何壽川的保釋金，永豐銀行也無代墊保釋金。

▲▼立委黃國昌。（圖／記者紀佳妘攝）

▲立委黃國昌。（圖／記者紀佳妘攝）

第三，相關提款程序均由客戶本人親簽開立提款條，相關現金提領均有傳票及帳務作業紀錄，並依規定向法務部調查局申報大額通貨交易。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，這是2018年的一般金檢報告，已依照程序處理，且從檢查報告來看，並沒有違反內稽內控規定，因此要求銀行改善，並沒有罰鍰。

外界關注檢查報告是密件，為何會洩漏，金管會檢查局主秘林峯召指出，除依法令或未經本會同意，不得閱覽或以任何形式洩漏、交付或公開金檢報告全部或部分內容，違者將觸犯刑法第132條及其他相關法令，因此將了解金檢報告是如何外洩。

林峯召也提及，在2017年發布「金融機構得提供本會金融檢查報告內容之原則及應辦理措施」，對於參閱的對象及範圍有所限制，包括董事長、總經理、總稽核及其指定的稽核人員、檢查意見之案關業務單位主管及其指定人員等人可參閱。

ET快訊
今晚最低溫下探21度！中北部「吹冷氣」　熱帶擾動醞釀中
只會衝？外送員曝「騎快的真正原因」　殘酷內幕讓網全惦惦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

永豐銀員工遭爆從銀行金庫搬錢救董　金管會提3點說明要查誰外洩金檢報告

1-8月加班工時創10年來最低　主計總處：這是全球趨勢

台泥董事長張安平獲頒工研院新科院士　跨域整合能力成功翻轉台泥

主計總處：8月平均薪資為4萬2135元　金融、保險業增加最多

全銓擬換股下櫃　宏育以每股13.4元收購成子公司

電動機車補助明年減為7000元　業界擬降價刺激買氣

新台幣收盤貶值6.6分　以30.686元兌1美元作收

「台灣國際智慧能源週」明登場　聚焦4大再生能源主題

郭台銘按兵不動　鴻海持股數連續3個月未變動

國際貴金屬貴森森！台銀鼠年生肖幣售價破2千元　8年新高

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

新竹東門市場3F隱藏版貓中途　20多隻超萌主子等待愛牠的家

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

降臨賜福！白沙屯媽祖突襲醫院 院長大廳跪拜...民眾感動求平安

宜蘭期間限定螃蟹池只到10月底 滿滿紅蟳、處女蟳讓你爽釣一波！

下辯論戰帖！蔡打槍「急什麼」韓競辦：不知道總統在躲什麼？

永豐銀員工遭爆從銀行金庫搬錢救董　金管會提3點說明要查誰外洩金檢報告

1-8月加班工時創10年來最低　主計總處：這是全球趨勢

台泥董事長張安平獲頒工研院新科院士　跨域整合能力成功翻轉台泥

主計總處：8月平均薪資為4萬2135元　金融、保險業增加最多

全銓擬換股下櫃　宏育以每股13.4元收購成子公司

電動機車補助明年減為7000元　業界擬降價刺激買氣

新台幣收盤貶值6.6分　以30.686元兌1美元作收

「台灣國際智慧能源週」明登場　聚焦4大再生能源主題

郭台銘按兵不動　鴻海持股數連續3個月未變動

國際貴金屬貴森森！台銀鼠年生肖幣售價破2千元　8年新高

牢騷系樂團Tizzy Bac滿20歲　臺虎推「開放性骨折」紀念酒款

亞錦賽／鄧愷威連飆2K！陳偉志安打　2局中華0比0日本

「台東之眼」工程啟動　規劃臨停空間供民使用

嚴震生／二次大戰時，我們幫過美國嗎？

成功大學「零貳社」辦晚會　聲援香港抗爭

曹西平：已婚能離多遠就多遠！　看馬王、翔忻戀「滿頭問號」：界限在哪

SBL／球團不買單　洋將選秀美意成效低

雙十連假+太平洋花彩節　花蓮湧入40萬人潮創造8.8億商機

台南登革熱疫情趨緩　黃偉哲：下一步要強化流感及腸病毒衛教防疫

垃圾外送代焚成本不堪負荷　台東：焚化是主流自主處理是王道

財經熱門新聞

外送員列入僱傭關係後月入10萬夢碎？　勞動部出面說明　

0.28再現！日圓現鈔逾5個月來最便宜

勞動部認定Foodpanda、Uber Eats與外送員為雇傭關係　將依法開罰

電動機車補助明年減為7000元　業界擬降價刺激買氣

美元匯價創一年以來新低　換新台幣5萬多賺1600元台幣

你達標了嗎？　主計總處：35歲以下年均所得達54萬創歷史新高

大陸恐取消ECFA關稅減免　曾銘宗憂：傳統產業無法競爭

Uber第三度裁員！Uber Eats也遭波及

高通5G數據機　獲30家OEM採用

不要把錢傻放定存　70歲阿伯只翻股市總覽年賺9%

南山上市難！　勞資爭議是關鍵

智慧城鄉專案發酵　研勤Q3營運增三成

Foodpanda堅持自己是「承攬」　勞動部打臉用證據說話

華航停售免稅菸6個月　原因曝光

更多熱門

相關新聞

「奸商與吸血鬼當道！」南山小股東痛批尹衍樑與杜英宗硬引新系統

「公司買這什麼100億元的爛系統？在客戶那竟然一直無法登入！」南山人壽小股東向《ETtoday新聞雲》記者爆料，自從南山人壽「境界」新系統上線，超多問題無法解決，包括資料比對、客戶權益，現在連輸入密碼都不一定能登入，重設密碼10次以上就是無法使用，害得他被客戶罵到臭頭，「這家公司沒有誠信可言，奸商和吸血鬼當道。」

南山上市難！　勞資爭議是關鍵

金管會出招　中小企繳水電也可向銀行借錢

台灣想爭香港金融中心　顧立雄提出3劣勢

遭疑銀行金庫通自家　永豐銀說明

關鍵字：

金管會永豐金永豐銀黃國昌何壽川保釋金金檢

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「假貨風暴」鑑定結果出爐

雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

他送不起iPhone 11女友分手　她友回擊：花點錢很難？

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

雪莉遺體被運出！生前手寫信曝光

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

雪莉遺體送到靈堂！曝「喪禮舉行方式」

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

雪莉亡..宋茜沒發文遭罵「冷血怪！」

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

深夜載高冷正妹進山中！運將手抖接錢：不對勁

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

自豪讓人妻叫不停「1晚給潮9次」…小王爽完下場慘

更多

最夯影音

更多
雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！
台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面