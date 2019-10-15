永豐銀員工遭爆從銀行金庫搬錢救董　金管會提3點說明要查誰外洩金檢報告

▲針對永豐銀行在營業時間後大額現金交易，金管會提出3點說明。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

立委爆料永豐銀員工為提領永豐金董事長何壽川的保釋金，金管會今（15）日提出3點說明，強調何壽川保釋金是由他本人帳戶提領現金，永豐銀也沒有代墊保釋金，且該金檢報告已處理完畢，要求銀行改善，並沒有罰鍰。

立委黃國昌昨天爆料永豐金前董事長何壽川遭台北地方法院聲押，為籌措保釋金竟然於晚上由同一個交易人在同一櫃員處，在短時間內自15位非本人帳戶提走7,500萬元，把「銀行金庫當成自己家」，而金管會早就進行金檢，卻迄今尚未懲處，且質疑對永豐有輕放的嫌疑。

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針對2017年6月16日永豐銀行於營業時間後大額現金交易，金管會提出3點說明，首先是永豐金前董事長何壽川於2017年8月17日遭台北地方法院檢察署以違反金融控股公司法等起訴，而保釋金來源是由何壽川本人帳戶提領現金來支應。

第二，2017年6月16日永豐銀行的交易，經了解當日有15名永豐銀行員因三寶授信案遭檢調單位約談，因應可能面臨須繳交保釋金，先向該行其他行員借支，後因無須繳交保釋金，因此沒有動用該筆款項，並予以返還；這筆資金並未用以支應何壽川的保釋金，永豐銀行也無代墊保釋金。

▲立委黃國昌。（圖／記者紀佳妘攝）

第三，相關提款程序均由客戶本人親簽開立提款條，相關現金提領均有傳票及帳務作業紀錄，並依規定向法務部調查局申報大額通貨交易。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，這是2018年的一般金檢報告，已依照程序處理，且從檢查報告來看，並沒有違反內稽內控規定，因此要求銀行改善，並沒有罰鍰。

外界關注檢查報告是密件，為何會洩漏，金管會檢查局主秘林峯召指出，除依法令或未經本會同意，不得閱覽或以任何形式洩漏、交付或公開金檢報告全部或部分內容，違者將觸犯刑法第132條及其他相關法令，因此將了解金檢報告是如何外洩。

林峯召也提及，在2017年發布「金融機構得提供本會金融檢查報告內容之原則及應辦理措施」，對於參閱的對象及範圍有所限制，包括董事長、總經理、總稽核及其指定的稽核人員、檢查意見之案關業務單位主管及其指定人員等人可參閱。