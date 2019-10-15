卓榮泰苗栗助選　徐「定」禎、「羅」貴星連線象徵定心丸　　

▲民進黨主席卓榮泰（中），與黨部主委杜文卿（左），一同來到頭份市，為民進黨立委參選人徐定禎（右）加油打氣。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

民進黨主席卓榮泰，15日在苗栗縣黨部主委杜文卿等人陪同下，到苗栗為立委參選人徐定禎、羅貴星加油打氣；卓也在會中表示，山、海線立委由徐定禎與羅貴星所組成的「定、星連線」，將會是象徵蔡英文總統連任的「定心丸」。

主席卓榮泰15日一早就先來到在頭份市的徐定禎競選總部加油打氣；卓更表示，苗栗選情本就艱困，因此在徵召提名過程時間拖較長，最後才決定徵召前頭份市長徐定禎，也希望綠營支持者，更能團結、爭氣，打一場漂亮的選戰。

▲民進黨主席卓榮泰到苗栗為立委參選人徐定禎加油打氣，力拼蔡英文總統連任、國會過半。（圖／記者黃孟珍翻攝）

卓榮泰中午抵達苗栗市，與杜文卿、羅貴星以及民進黨籍議員陳光軒、劉順松、鄭宗國會談餐敘；席間也指出，近日勤跑全台選區，苗栗為第23站，以總動員氣勢為參選人力挺加油，由於苗栗徵召作業較慢，特地南下打氣，鼓勵「起步較慢，但腳步要比較快」。

卓也強調，民進黨必須團結黨內氣勢，台灣人民還有選擇，可以走進投票所，不用上街頭，用手上的一票守護台灣的民主自由，更呼籲鄉親力挺蔡英文連任總統，讓徐定禎、羅貴星當選，如「定」「星」丸鞏固綠營氣勢，力拼蔡英文連任，國會席次過半。

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