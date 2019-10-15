太狂！賊見公寓鐵門沒關「鬆下螺絲」就偷　6扇賤賣7千元

記者陳豐德／新北報導

新北市樹林區近期發生多起公寓鐵門遭竊案件，導致門戶洞開，居民住家安全堪慮，警方進一步追查發現，這些案件皆是一名無業的陳姓男子所犯，因為缺錢花用竟想出竊鐵門換現，短短20天內偷了6家公寓鐵門，總價值達15萬餘元，卻只以每面千元回收變賣，讓居民全都氣瘋了，好在日前陳嫌被警方通知到案，訊後依照竊盜罪嫌送辦。

▲樹林一處公寓鐵門沒關被竊嫌盯上，拿工具鬆了螺絲就偷。（圖／記者陳豐德翻攝）



根據查證，30歲的陳姓男子因為長年無業，缺錢花用下竟然異想天開，自備工具在新北市樹林地區尋找公寓鐵門下手，從8月26日12時犯下第一起竊案後食髓知味，連續在9月又在樹林歲街、長壽街等五處犯案，總計竊取6面鐵門，總價值約15萬7800元，犯案手法大膽，只要發現公寓鐵門未關就會下手。

陳男犯案後將拔下的鐵門用機車載運，至樹林區一家資源回收站變賣，6扇鐵門只賣了7千元，讓警方哭笑不得，經擴大調閱監視畫面後，警方鎖定陳姓男子身分，日前通知其到案說明，全案訊後依照竊盜罪嫌函送新北地方檢察署偵辦。

▼犯嫌將竊走的鐵門以機車載運。（圖／記者陳豐德翻攝）



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