▲ 汐止康誥坑溪整治完成，居民生活更安心。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市汐止區康誥坑溪靠近水源路二段，因溪水沖刷造成護岸掏空，上游也因土石堆積影響通水斷面，為保障居民生命財產安全，市府即規劃整治工程，並積極趕工已於15日提前完工。

農業局表示，該段康誥坑溪屬於特定水土保持區，靠近水源路二段處，因溪水沖刷造成既有護岸掏空，而梳子壩上游由於位在溪流轉彎段，造成大量土石堆積影響通水斷面，為保護周遭居民生命財產及鄰近水源路通行安全，市府即規劃整治工程，並積極向中央爭取經費，工程以砌石工法新設護岸，堆積的土石則就地取材，作為砌石材料及回填護岸，達到整治與疏通溪流目的。

▲ 汐止康誥坑溪施工前土石堆積。

此外，康誥坑溪魚類資源豐富，當地里長提議改善既有固床工高差過高，以避免影響生物洄游，市府為了友善溪流生態，改以階段式砌石固床工調整，降低高差。值得一提的是，9月底汐止地區大雨及米塔颱風來襲，工程也發揮功用，經巡視工區排水順暢無災情傳出，整治成效顯著。

汐止區白雲里長陳俊地表示，感謝市府團隊於颱風前完成護岸及清除土石，在9月底汐止大雨及颱風來襲時，發揮功用保全康誥坑溪沿岸避免受災，現在工程完成後確實保障周遭居民生命財產安全，讓居民生活更安心。

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▲ 汐止康誥坑溪九月底米塔颱風工區。