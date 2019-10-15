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韓國瑜心中已有副手人選　這7個人都在名單中

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▲▼韓國瑜接受節目專訪。（圖／翻攝中天新聞台YouTube）

▲韓國瑜接受節目專訪。（圖／翻攝中天新聞台YouTube）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜15日正式向高雄市議會告假，要請假3個月投入2020總統選戰。外界關注副手人選的部分，韓國瑜在政論節目《新聞深喉嚨》透露，心中有7個人選，並且會在時機成熟時跟外界宣布。

韓國瑜表示，心中已經有規畫行政院長跟副手人選，不過要等到時機成熟時在跟外界公布，而主持人列出7位外界推測的副手人選，前新北市長朱立倫、行政院前院長張善政、前台北縣長周錫瑋、前內政部長李鴻源、台積電董事長張忠謀、立委許淑華、江啟臣，是否在韓國瑜的名單中？

韓國瑜仍不鬆口，稱讚7位人選都相當優秀，且在自己的思想上這7個人有在思想的名單中，但礙於時機還沒到就先不宣布，等時機一成熟一定跟大家報告，希望2020總統大選的總統候選人，大家都能理性辯論君子之爭，讓台灣民眾自己選擇領導者。

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