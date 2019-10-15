貨車車斗有300公斤電纜線　準巡官首次見習出勤就逮到慣竊



▲桃園市警局楊梅分局準巡官陳建龍14日深夜在新屋區查獲江姓男子竊取大批中華電信電纜線贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局楊梅分局準巡官陳建龍14日深夜會同普頂派出所在轄區內執行肅竊勤務，在新屋區路上發現一輛小貨車疑似載貨過於沉重，攔查後發現貨車車斗內都是才剛剪斷的電纜線，重量逾300公斤以上，江姓車主坦承竊取剪斷中華電信電纜線，準備抽出銅線販售圖利，全案依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

有多年刑事經驗的前偵查隊偵查佐陳建龍最近考上警大巡官，14日晚間11時許到楊梅分局埔頂派出所見習，陪同所長洪淇毅前往轄區治安熱點執行肅竊勤務。

▲桃園市警局楊梅分局埔頂派出所員警14日深夜在新屋區查獲江姓男子涉嫌竊取重達300多公斤之中華電信電纜線贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警一行人行經新屋區成功路二段與桃科12路口時，見一輛小貨車車身沈重，與最近接獲偷竊電纜線小貨車類型相似，陳建龍以警用小電腦查詢車主資料，果然查出江姓車主有竊取電纜線前科，立即攔查貨車，在貨車車斗查出大批中華電信電纜線，清點數量後超過300公斤。

準巡官陳建龍說，首次見習出勤就有成績，算是運氣好，以前認為當所長只要出嘴就好，現在當所長不僅需做好土地公角色，還要帶班查緝案件，果真不容易，期許自己未來警官生涯能做到內外兼修，發揮自己在刑事方面專長以維護治安。

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