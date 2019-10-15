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「連千毅之亂」辣模子涵遭爆賣淫　驚見列名劉喬安事件「花名冊」

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▲起底子涵背景。（圖／翻攝自Instagram／子涵、YouTube）

▲子涵遭爆捲入劉喬安賣淫花名冊。（圖／翻攝自Instagram／子涵、YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

辣模子涵（翁子涵）受到「連千毅之亂」波及，多次被扯出遭到連千毅追求、包養等傳聞，今日再度被爆，曾經捲入「太陽花女王」劉喬安的跨國仲介賣淫案，當年才剛滿18歲因列名「花名冊」，並以秘密證人身分被約談。

根據《自由時報》報導，當年剛滿18歲的翁子涵，遭台北地檢署查出經劉喬安仲介到澳門賣淫，因此曾以證人身分被秘密約談，翁子涵的經紀人「火紅娛樂」對此議題回應表示，翁子涵確實曾在18歲時，因劉喬安所涉跨國仲介賣淫案，而被以證人身份接受警方約談，但翁子涵絕對沒有賣淫，也從未從中拿到任何的酬勞，當時她只是到警局協助調查，身分是證人而不是被告。

根據劉喬安賣淫案的北院判決內容所載，翁子涵曾受劉喬安仲介，2度到澳門及台中進行性交易，第1次發生於2015年3月27日至28日，翁子涵遭仲介與不知名的港澳男子性交易，男客支付12萬元，翁子涵該次分得7至8萬元酬勞。

第2次發生於2015年5月19日至21日，翁子涵經劉喬安及應召站首腦戴君儀仲介，以20萬元代價與港澳男子性交易，該次翁子涵也分得7至8萬元酬勞。第3次則是2015年9月14日，翁子涵被劉喬安仲介至台中，以12萬元價格與不知名的台籍男子進行性交易，該次翁子涵分到7萬元。

ET快訊
拒連千毅包養...辣模子涵爆賣淫！列名劉喬安事件「花名冊」
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