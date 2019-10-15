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香港店鋪租金創21年最大跌幅！大陸買家10年來首缺席資本市場

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▲▼ 香港,反送中,十一遊行 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港「反送中」已持續4個多月，商業活動也受到影響。（圖／記者黃彥傑攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

國際物業顧問集團世邦魏理仕（CBRE）15日發表報告指出，香港在貿易戰及「反送中」風波的影響下，第三季度的店舖租金與上一季相較下降10.5％，創下1998第一季度以來最大的季度跌幅，預計下一季度還會下降5％至10％。

世邦魏理仕15日發表了多個市場分析報告，報告中提到，貿易戰與本地社會衝突（反送中風波）對香港的零售、租賃、酒店，以及資本等市場持續造成影響，「隨著示威活動的蔓延，越來越多零售商對擴張或搬遷變得更加謹慎，租賃活動的表現不佳，但仍有一些時裝及化妝品零售商簽了新的租賃合同。」

▼示威人士在路上設障礙 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 香港,十一遊行,反送中,示威人士在路上設障礙 。（圖／記者黃彥傑攝）

報告指出，第三季度的房地產投資活動也因動盪低迷，投資營業額環比下降44％，至124億港元，是2016年第二季度以來的最低紀錄。

值得注意的是，資本市場方面，大陸買家在第三季度未有任何完成的收購，這是自2009年第四季度以來，大陸買家首次在市場缺席。

報告還提到， 2019年上半年，到訪香港的遊客一直保持強勁勢頭，增加至3487萬人次，同比增長13.9％，但下半年開始受社會政治波動的影響，酒店業績嚴重下滑，全年全市平均可出租客房收入可能下降15％以上。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務商舖資深董事溫運強表示，有別於2014年的佔中運動（雨傘運動），近期的示威活動遍布各個地區，所以對零售商及業主的影響更大。

▼警方向示威者發射催淚彈 。（圖／記者黃彥傑攝）

0831香港反送中，警方發射催淚彈。（圖／記者黃彥傑攝）

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