快訊／今晚本周最涼！中北部「吹冷氣」低溫21度　菲東又有熱帶擾動

▲東北風影響一整周，其中周四、五水氣增多，北部、東北部會有較大雨勢。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

天氣粉專「天氣即時預報」指出，冷高壓帶動的北風，在今天達到最強，因此今晚是本周最涼的時刻，中北部低溫約21度~24度，比吹冷氣還涼，南部今晚也有涼感了。另外，菲律賓東方海面有一個熱帶擾動醞釀，氣象局指出，未來強度會稍增強，是否會增強為熱帶性低氣壓仍要觀察。

氣象預報員李孟軒說，本周天氣基本上都受東北風影響，今明（15、16日）2天，降雨大致以北部、東北部短暫雨、花東零星降雨為主，不過，周四、五（17、18日）水氣會增多，北部、東北部局部地區容易有較大雨勢，周六至下周一（19日至21日）降雨漸以東半部為主，然而北部仍有局部短暫雨。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，今天清晨宜蘭低溫20.3度，花蓮鯉魚潭自動站則有17.8度低溫，不過各地低溫大致約21-24度，北部白天高溫26-28度、東部29-30度，中南部仍可達32度。

▲菲律賓東方海面有熱帶擾動，但是否會增強為熱帶性低氣壓仍待觀察。（圖／中央氣象局）

至於位於菲律賓東方海面的熱帶擾動發展，李孟軒表示，未來強度有稍微增強的空間，但是否會變成熱帶性低氣壓仍需持續觀察，若其帶來的水氣接近，周六後東半部就會更容易降雨。

天氣粉專「天氣即時預報」分析，本周都是秋涼，但今晚是本周最涼的時刻，中北部低溫約21°~24°，比吹冷氣還涼，南部今晚也有涼感了。降雨方面，由於北風偏乾燥，只有「北北基桃宜花」有零星降雨，雨勢都不會太大；其餘地區，好天氣為主。雖然周四（17日）開始北風稍微減弱，但不至於出現秋老虎，中午熱一點，但早晚都是涼爽的。

雲嘉南午後則要注意風吹沙，由於強風容易揚起沙塵，目前，麥寮的AQI高達264，是「紫色」等級，原因是濁水溪河畔的沙塵。請「雲嘉南」民眾午後避免戶外曬衣、減少戶外活動、關閉向北門窗。

▲台灣颱風論壇表示，96W將偏西移動，周四至日間就在台灣東南方附近活動。（圖／翻攝自天氣粉專台灣颱風論壇）



天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則指出，目前在關島附近有個熱帶擾動96W正在發展，日本氣象廳已升格為熱帶低壓，型態不差，是否有更進一步的發展空間，要多留意。



預計96W將偏西移動，周四（17）～日（20）之間，就在台灣東南方附近活動，此時會帶來更多水氣，加上東北風持續吹，「北部、東部更容易下雨」，並可能出現較大雨勢。中、南部基本上不受影響，維持晴朗、空氣不好的天氣。