▲ 新北召開產業發展諮詢委員會，共擘劃經濟發展政策及招商行動。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府為積極與產業交流，瞭解新北企業實際需要，由新北市副市長吳明機親自於14日召開「新北市產業發展諮詢委員會」第2次會議，邀請新北市工商團體領袖、學界代表及大型指標企業負責人等各界先進出席，藉由諮詢請益，廣納產業及學界卓見睿言，共同擘劃經濟發展政策及招商行動，並即時回應解決企業發展課題。

新北市經發局表示，本次會議共有中華開發金融控股董事長張家祝、凱撒飯店連鎖董事長林鴻道、茂德國際投資總裁張高祥、元福實業董事長陳輝俊、雃博企業董事長李永川等企業代表及新北市工業會理事長白文亮、新北市智慧城市產業聯盟理事長金際遠、新北市生技產業發展聯盟董事長郭義松、國立台北大學副校長陳達新等業界、公協會代表出席。

▲ 新北召開產業發展諮詢委員會，馥華集團董事長陳金鐘（左）未來將擔任委員。

副市長吳明機表示，市府從2019年初起推出「招商一條龍」單一窗口專人服務，到推動「工業區立體化擴大適用」方案，透過多項簡政便民施政作為，優化投資環境，滿足企業用地需求，吸引大廠投資新北活絡商機。

吳明機說，現在招商一條龍服務的民間投資案及公有土地招商案，截自10月9日止已落實投資金額993.8億元，創造3萬9948個就業機會，工業區立體化方案則自2019年7月開始受理，已通過10案申請，申請土地面積為4.80公頃，經由立體化方案預計增加樓地板面積14.56萬平方公尺，預估其整體開發已投入176.59億元，其中創造新增投資金額約達87.82億元。

▲ 新北市副市長吳明機表示，新北將以「硬基礎」與「軟實力」打造智慧製造產業聚落品牌化。

吳明機再三強調，規劃正確施政方向後，持續衝刺市政就是市府最重要的事，新北電子資通訊及金屬機械家數占全國1/5，且新北市已有板橋T-Park、汐止U-Town。目前已著手打造「新店寶高智慧產業園區」、「新莊北側知識產業園區」及「土城中華工程AI智慧園區」等新型態園區。未來，將持續以「硬基礎」與「軟實力」，打造更多新北智慧製造產業聚落。

新北市工業會理事長白文亮則表示，此次東協三國參訪行程收獲豐富，工業會分別與泰國安美德集團、越南曼哈頓經濟特區簽署新北特區基地與產業合作備忘錄MOU，為「企業總部、研發中心根留新北，產線、貿易布局全球」的產業發展方向開創新契機。透過此次行程，建立雙方良好合作關係，除汲取東協國家企業的成功經驗，也給予新北業者後續佈局東協市場之機會。

會議中，經發局也向在座委員報告未來產業政策相關規劃，包括：新北產業新五力策略、四大報編工業區、新北創意大賞、市場創新計畫、異國流行商圈建置等。經發局補充，未來將以智慧製造力作為產業新五力核心，鏈結新服務業力、文化觀光力、新能源力及生醫樂齡力。結合五力所屬業種，促使二、三級產業共生融合，串連各產業鏈與異業整合機會，推動新北經濟蓬勃發展。

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