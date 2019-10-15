動保人士控告黃偉哲瀆職　動保處：實屬誤解說明澄清

▲台南市動保處表示，均有派員前往民間動物收容所查訪稽查，並無愛心人士所指多年不曾前往督導之狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

愛護動物人士白小姐等人，10月15日至台北地檢署控告台南市長黃偉哲及台南市動保處有關動保工作瀆職案，台南市動保處說明澄清表示，全案有關私人狗場涉及不當飼養犬隻致死部分，已移送台南地檢署偵辦中，並協助該狗場維持動物福利狀況，對本案均善盡職責積極處理，控告之民眾實有所誤會。

台南市動保處說，台南市一直是友善動物的城市，黃偉哲市長長期以來都相當關注動保議題，除了自己認養流浪犬之外，上任後更要求動保處要強化各項動物福利作為。台南市有高達47場民間動物收容所，收容犬貓高達9031隻，不僅收容台南市犬隻也收容其他縣市的流浪犬貓。動保處長期以來都會不定期派員前往民間動物收容所訪查及輔導並給予協助，本案該狗場動保處於2018年訪查3次、2019年訪查4次，並無愛心人士所指多年不曾前往督導之狀況。

本案台南市動保處於9月初接獲民眾檢舉徐女士該狗場飼養不當造成犬隻死亡案，即派員調查相關證據及綜合判斷後，因有犬隻死亡涉及刑責，且有諸多疑點須釐清，故於10月4日發文移請台南地檢署偵辦中，並無瀆職不辦理案件之情形。

動保處表示，愛心人士指出曾求助動保處，但遭到拒絕或不回應之說法，誠與事實不符，該狗場曾因飼料不足，向動保處請求飼料支援，動保處為避免動物斷糧，危及性命，於9月10日至10月12日總共運送90包飼料來急難協助，維護該場收容動物的福祉。動保處分別於9月6日、25日、26日及10月4日共4次派員前往訪視與清查犬隻頭數，並派員協助該場將傷病犬隻運送至動物醫院進行妥適醫療。

另有關徐女士長年領取政府補助款部分，台南市動保處表示，僅曾在2017年補助徐女士辦理流浪動物認養之經費16萬6182元，所認養出之犬隻皆依規定辦理寵物登記，2018年迄今動保處即未給予任何補助辦理認養活動。

台南市動保處指出，動保工作千頭萬緒，須要民間團體及愛心人士協助才能有好的成效，台南市政府很感謝愛心人士對市政府推動動保工作的協助及關注，本案動保處已善盡職責，並採取相關積極作為，部分民眾有所誤會，將會持續說明澄清。

據了解，動保界知名人士徐姓女園長，被接手她狗園的白姓女園長指控，長期對園區內上百隻狗不聞不問，且徐女已領台南市動保處狗隻認養補助，卻又在夜市募款；白女不滿多次向台南市動保處及台南市長檢舉，卻遭「已讀不回」，今向台北地檢署按鈴告發，控告台南市長黃偉哲及台南市動保處涉嫌瀆職。