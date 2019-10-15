　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

動保人士控告黃偉哲瀆職　動保處：實屬誤解說明澄清

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市動保處表示，均有派員前往民間動物收容所查訪稽查，並無愛心人士所指多年不曾前往督導之狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市動保處表示，均有派員前往民間動物收容所查訪稽查，並無愛心人士所指多年不曾前往督導之狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

愛護動物人士白小姐等人，10月15日至台北地檢署控告台南市長黃偉哲及台南市動保處有關動保工作瀆職案，台南市動保處說明澄清表示，全案有關私人狗場涉及不當飼養犬隻致死部分，已移送台南地檢署偵辦中，並協助該狗場維持動物福利狀況，對本案均善盡職責積極處理，控告之民眾實有所誤會。

台南市動保處說，台南市一直是友善動物的城市，黃偉哲市長長期以來都相當關注動保議題，除了自己認養流浪犬之外，上任後更要求動保處要強化各項動物福利作為。台南市有高達47場民間動物收容所，收容犬貓高達9031隻，不僅收容台南市犬隻也收容其他縣市的流浪犬貓。動保處長期以來都會不定期派員前往民間動物收容所訪查及輔導並給予協助，本案該狗場動保處於2018年訪查3次、2019年訪查4次，並無愛心人士所指多年不曾前往督導之狀況。

本案台南市動保處於9月初接獲民眾檢舉徐女士該狗場飼養不當造成犬隻死亡案，即派員調查相關證據及綜合判斷後，因有犬隻死亡涉及刑責，且有諸多疑點須釐清，故於10月4日發文移請台南地檢署偵辦中，並無瀆職不辦理案件之情形。

▲台南市動保處表示，均有派員前往民間動物收容所查訪稽查，並無愛心人士所指多年不曾前往督導之狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

動保處表示，愛心人士指出曾求助動保處，但遭到拒絕或不回應之說法，誠與事實不符，該狗場曾因飼料不足，向動保處請求飼料支援，動保處為避免動物斷糧，危及性命，於9月10日至10月12日總共運送90包飼料來急難協助，維護該場收容動物的福祉。動保處分別於9月6日、25日、26日及10月4日共4次派員前往訪視與清查犬隻頭數，並派員協助該場將傷病犬隻運送至動物醫院進行妥適醫療。

另有關徐女士長年領取政府補助款部分，台南市動保處表示，僅曾在2017年補助徐女士辦理流浪動物認養之經費16萬6182元，所認養出之犬隻皆依規定辦理寵物登記，2018年迄今動保處即未給予任何補助辦理認養活動。

台南市動保處指出，動保工作千頭萬緒，須要民間團體及愛心人士協助才能有好的成效，台南市政府很感謝愛心人士對市政府推動動保工作的協助及關注，本案動保處已善盡職責，並採取相關積極作為，部分民眾有所誤會，將會持續說明澄清。

據了解，動保界知名人士徐姓女園長，被接手她狗園的白姓女園長指控，長期對園區內上百隻狗不聞不問，且徐女已領台南市動保處狗隻認養補助，卻又在夜市募款；白女不滿多次向台南市動保處及台南市長檢舉，卻遭「已讀不回」，今向台北地檢署按鈴告發，控告台南市長黃偉哲及台南市動保處涉嫌瀆職。

ET快訊
拒連千毅包養...辣模子涵爆賣淫！列名劉喬安事件「花名冊」
今晚最低溫下探21度！中北部「吹冷氣」　熱帶擾動醞釀中
只會衝？外送員曝「騎快的真正原因」　殘酷內幕讓網全惦惦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林「吳總統」秀記者名片賒帳　店家驚知「冒牌貨」氣炸報警

「肉包包」床戰乾爹20分鐘片段外流！「蛋餅薇涵」開直播公審爆料被判刑…

中學生雙眼紅腫以為遭霸凌　原來是…隱形眼鏡「1個月沒拆」

走路邊講電話被絆倒！她怒告《女兵日記》活動人員傷害　法官不起訴

太狂！賊見公寓鐵門沒關「鬆下螺絲」就偷　6扇賤賣7千元

貨車車斗有300公斤電纜線　準巡官首次見習出勤就逮到慣竊

動保人士控告黃偉哲瀆職　動保處：實屬誤解說明澄清

「連千毅之亂」辣模子涵遭爆賣淫　驚見列名劉喬安事件「花名冊」

熊貓外送員逆闖西門町再鑽騎樓　險撞路人被提醒竟當街囂張開嗆

開車竟遭吊臂鉤擊中　擋風玻璃當場破！他嚇傻：如果是機車...

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

新竹東門市場3F隱藏版貓中途　20多隻超萌主子等待愛牠的家

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

降臨賜福！白沙屯媽祖突襲醫院 院長大廳跪拜...民眾感動求平安

宜蘭期間限定螃蟹池只到10月底 滿滿紅蟳、處女蟳讓你爽釣一波！

下辯論戰帖！蔡打槍「急什麼」韓競辦：不知道總統在躲什麼？

雲林「吳總統」秀記者名片賒帳　店家驚知「冒牌貨」氣炸報警

「肉包包」床戰乾爹20分鐘片段外流！「蛋餅薇涵」開直播公審爆料被判刑…

中學生雙眼紅腫以為遭霸凌　原來是…隱形眼鏡「1個月沒拆」

走路邊講電話被絆倒！她怒告《女兵日記》活動人員傷害　法官不起訴

太狂！賊見公寓鐵門沒關「鬆下螺絲」就偷　6扇賤賣7千元

貨車車斗有300公斤電纜線　準巡官首次見習出勤就逮到慣竊

動保人士控告黃偉哲瀆職　動保處：實屬誤解說明澄清

「連千毅之亂」辣模子涵遭爆賣淫　驚見列名劉喬安事件「花名冊」

熊貓外送員逆闖西門町再鑽騎樓　險撞路人被提醒竟當街囂張開嗆

開車竟遭吊臂鉤擊中　擋風玻璃當場破！他嚇傻：如果是機車...

牢騷系樂團Tizzy Bac滿20歲　臺虎推「開放性骨折」紀念酒款

亞錦賽／鄧愷威連飆2K！陳偉志安打　2局中華0比0日本

「台東之眼」工程啟動　規劃臨停空間供民使用

嚴震生／二次大戰時，我們幫過美國嗎？

成功大學「零貳社」辦晚會　聲援香港抗爭

曹西平：已婚能離多遠就多遠！　看馬王、翔忻戀「滿頭問號」：界限在哪

SBL／球團不買單　洋將選秀美意成效低

雙十連假+太平洋花彩節　花蓮湧入40萬人潮創造8.8億商機

台南登革熱疫情趨緩　黃偉哲：下一步要強化流感及腸病毒衛教防疫

垃圾外送代焚成本不堪負荷　台東：焚化是主流自主處理是王道

社會熱門新聞

連千毅「假貨風暴」鑑定結果出爐

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

自豪讓人妻叫不停「1晚給潮9次」…小王爽完下場慘

莫那魯道託夢：好冷　墓室在漏水

懷疑丈夫嫖妓　人妻檢查內褲慘輸

即／新竹深夜大火！女租客躲廁所慘死

劈腿男1句「一起死」單親媽跳樓亡

車滑動「他跳上車」仍煞不住

白天學水電！夜校生打工外送遭2車夾死

外送事故5天3死！外送員撞死違規行人

熊貓外送員又傳撞車　液體流滿地

連千毅買家哭哭！還有500件待驗

父逼口交　少女靠「胯下黑痣」逆轉

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

更多熱門

相關新聞

「動保蟑螂」虐犬　台南動保處黃偉哲挨告

台南「九年九班虐犬園區」新任園長白珮瑩，指控徐姓前園長一邊接受市府補助、一邊向外接受募款，卻疏於照顧受虐犬，讓許多狗狗因生病或營養不良夭折，白女不滿台南市長對她的陳情求見「已讀不回」，15日在台北市議員應曉薇陪同下，到北檢按鈴告發台南市長黃偉哲和動保處涉嫌瀆職罪。

關心美食平台外送員權益

黃偉哲：轉運站建築設計CP值高

動保處TNVR多元配套管控流浪犬

「蔡賴配」黃偉哲：樂觀其成

關鍵字：

動保人士控告台南市長黃偉哲瀆職動保處

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「假貨風暴」鑑定結果出爐

雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

他送不起iPhone 11女友分手　她友回擊：花點錢很難？

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

雪莉遺體被運出！生前手寫信曝光

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

雪莉遺體送到靈堂！曝「喪禮舉行方式」

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

雪莉亡..宋茜沒發文遭罵「冷血怪！」

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

深夜載高冷正妹進山中！運將手抖接錢：不對勁

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

自豪讓人妻叫不停「1晚給潮9次」…小王爽完下場慘

更多

最夯影音

更多
雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！
台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面