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報廢、未掛牌車霸占停車位　新北警強力拖吊釋出1457車格

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▲▼報廢、未掛牌車輛霸佔停車格，警方強勢執法拖吊。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲報廢、未掛牌車輛霸佔停車格，警方強勢執法拖吊。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市機動車輛數高達320萬輛，停車空間時常一位難求，讓民眾不得已只能違規停車，近來因少數民眾將報廢、未懸掛號牌及逾檢註銷車輛長期停放於道路或路邊停車格內，排擠他人停車權益，不但違規，也影響市容觀瞻，警方近年強力執行拖吊，釋出1457個汽、機車停車空間，民眾大讚警方「有魄力！」

將報廢、未懸掛號牌及逾檢註銷車輛停放於道路或路邊停車格等行為，已違反「道路交通管理處罰條例」第12條第4項，除會收到罰單、追繳稅金，亦會被拖吊。

新北警今年強力執法，清除違規停放的車輛，經統計1至9月拖吊報廢、未懸掛號牌及逾檢註銷車輛共計汽車936輛、機車521輛，已釋出共1457個汽、機車停車空間，新北警方表示將持續與環保局、交通局、監理機關及各區公所共同合作，並加強相關車輛拖吊移置，以有效淨化市容。

新北警呼籲，車輛如已報廢，監理機關不會主動通知回收業者幫忙回收，如停放道路經查報或檢舉，就會開單及拖吊，請主動聯繫合法回收業者辦理車體回收，勿以惜物心態因小失大，另使用車輛如逾期檢驗，監理機關會主動註銷車輛牌照，請隨時注意車輛檢驗日期，以維自身權益。

▲▼報廢、未掛牌車輛霸佔停車格，警方強勢執法拖吊。（圖／記者陳豐德翻攝）

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