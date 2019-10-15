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Fitbit Versa 2台灣上市　電池續航力超過6天、兼具進階健康/健身功能

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▲▼Fitbit Versa 2。（圖／Fitbit提供）

▲Fitbit Versa 2。（圖／Fitbit提供）

記者邱倢芯／台北報導

Fitbit近期再度推出全新Versa系列錶款Fitbit Versa 2，不僅在游泳防水設計與睡眠管理功能再提升，同時也搭載多項進階的健康、健身和智慧功能，隨時隨地都能派上用場。值得注意的是，Versa 2身為用戶24小時全天候不休息的健康夥伴，為了帶給用戶更棒的使用體驗，擁有超過6天的電池續航力。

且為了進一步提升便利性，Versa 2首次為裝置內建麥克風與Spotify應用程式，可讓使用者控制音樂和Podcast，且所有錶款皆支援Fitbit Pay。

此次推出的Versa 2搭載了創新的睡眠管理功能，如：睡眠分數和智慧喚醒功能；Fitbit認為，睡眠是維持整體健康不可或缺的要素，根據調查，將近三分之二(64%)的受訪者將睡眠列為健康最關鍵的第一要務 ，但卻有三分之一的美國成人每天睡眠不足。

而Fitbit早在10多年前即推出穿戴式裝置中首創的睡眠追蹤功能，讓原本只有醫療專業人員才擁有的資訊，一般用戶也能輕鬆在手腕上的裝置上查看。身為睡眠追蹤技術的領導者，Fitbit從超過105億次的夜間睡眠追蹤中挖掘資訊與學習，並運用到對於健康至關重要的領域，最新的睡眠功能不僅可幫助用戶瞭解自己的睡眠狀況，還提供可幫助改善睡眠的功能。

這次在Versa 2上搭載的創新睡眠管理中，包含了睡眠分數、智慧喚醒、睡眠模式，以及血氧濃度變化圖表等四大功能。

睡眠分數：透過Fitbit應用程式為夜晚的睡眠打分數，讓用戶更瞭解自己的睡眠品質。分數是以心率(睡眠和休息)、輾轉反側時間、清醒時間以及睡眠階段做為依據 。
智慧喚醒：此功能即將在所有的Fitbit智慧手錶上推出。智慧喚醒運用機器學習找出最適合將用戶喚醒的時間，如在用戶睡眠週期中的淺眠期或快速動眼期，或依預先選取的30分鐘間隔，讓用戶醒來時精神更充沛 。（預計10月下旬於 Fitbit OS 4.1推送）
睡眠模式：於用戶睡眠時關閉螢幕顯示並開啟靜音通知，給予用戶零干擾的夜晚。睡眠模式也可在用戶不想受到干擾的任何時候使用，例如健身或會議期間。
血氧濃度變化圖表：此項功能也即將在Fitbit應用程式內提供，透過圖表顯示用戶血液中氧氣含量變化的預估值。從裝置背面的紅光與紅外線感測器擷取資料，瞭解自己血液中氧氣含量的短期變化，可得知自己在睡眠期間的呼吸變化。

除了睡眠追蹤外，Versa 2具備多項可增加生活便利性的功能，如所有錶款皆整合Fitbit Pay，讓用戶輕鬆安全地在零售商店使用電子錢包，免用手機支付，還能進出全世界七個交通運輸系統，包括美國紐約MTA OMNY、加拿大溫哥華TransLink、英國Transport for London (TfL)、新加坡陸路交通管理局以及台灣一卡通可通行的交通運輸系統。

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