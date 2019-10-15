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雲林「吳總統」秀記者名片賒帳　店家驚知「冒牌貨」氣炸報警

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣土庫鎮一名水電工原名吳富經，今年改名「吳總統」並以此名領到身分證，當時趣聞成為時下鄰里飯後茶餘的話題，不料吳總統竟再做出驚人之舉，15日上午到五金行購物，買了一個700元的推車用小型輪胎，付了100元後便拿出一張記者的名片，向曾姓店家說下午會回來付清餘款，便逕自離開，遭業者報警。

▲雲林「吳總統」（左，橘衣）持記者名片賒帳挨告。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林「吳總統」（左，橘衣）持記者名片賒帳挨告。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

  土庫鎮五金行曾姓業者表示，上午9點多「吳總統」第一趟進去，買了160多元物品，約1個多小時後又回到店裡買了一個700元的小型輪胎，付了100元後，他拿出一張電視台記者的名片與「吳總統」自然人憑證，說下午會來付錢，這人才轉頭出門，竟又轉身回來告訴店家，「我是吳總統不會欠錢」，接著逕自離開，讓人錯愕。

▲雲林縣土庫鎮原名吳富經，今年改名吳總統並以此名領到證件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林「吳總統」購買了一個700元的小型輪胎，付了100元後逕自離開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

曾老闆隨即依名片資訊，打電話向電視台表示，貴公司有記者購物賒帳，而電視台也立即向吳姓記者求證，經往返查證後，發現吳姓記者的名片遭冒用，吳姓記者前往店家查看店裡的監視器畫面，證實欠錢的是吳姓記者日前曾採訪的「吳總統」。

吳姓記者私下表示，吳總統是一名水電工，因改名總統很特殊前去採訪，卻被拿名片賒帳，警方說可以提告妨害名譽，但目前不打算提告，曾姓業者下午向虎尾分局報案，警方強調，將傳訊吳總統到案說明。

▲雲林縣土庫鎮原名吳富經，今年改名吳總統並以此名領到證件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣土庫鎮原名吳富經，今年改名吳總統並以此名領到證件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►腦公！你不可以賴帳喔

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