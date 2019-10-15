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開車竟遭吊臂鉤擊中　擋風玻璃當場破！他嚇傻：如果是機車...

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▲▼高雄前鎮區15日上午1吊臂車施工時吊臂鉤意外擊中路過轎車，致擋風玻璃等處破裂。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄前鎮區15日上午1吊臂車施工時臂鉤意外擊中路過轎車，致轎車擋風玻璃等處破裂。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜、徐愷昕／高雄報導

高雄1輛吊臂車15日上午11時許停在丁字路口施工時，吊臂勾不巧擊中路過轎車，導致該車的前擋風玻璃及遮雨窗破裂。開車的周姓男子嚇到後趕緊下車查看，「真的很衰，但幸好打中的是車子，如果是路過的機車騎士，後果不堪設想。」

據了解，這輛吊臂車是高雄市三民區某工程公司的車輛，今日上午施工前並未事先申請路權。賴姓司機將吊臂車停在前鎮區瑞祥街與隆斌街口施工，當吊臂伸到丁字路口時突放下吊臂鉤，由於吊臂鉤垂下的高度不高，不幸擊中開車經過的周姓男子，導致其轎車前擋風玻璃擊裂，右前遮雨窗也破裂。

▲▼高雄前鎮區15日上午1吊臂車施工時吊臂鉤意外擊中路過轎車，致擋風玻璃等處破裂。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲▼高雄前鎮區15日上午1吊臂車施工時吊臂鉤意外擊中路過轎車，致擋風玻璃等處破裂。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲▼高雄前鎮區15日上午1吊臂車施工時吊臂鉤意外擊中路過轎車，致擋風玻璃等處破裂。（圖／記者洪靖宜翻攝）

賴姓司機發現垂下的吊臂鉤打中路過轎車後趕緊下車道歉，表示會全部理賠周男的損失。周男氣的報警後表示，「整個工程沒有工作人員指揮，吊臂鉤橫在路中央真的很難讓人察覺，今天幸好打到的是汽車，如果是機車恐怕會鬧出人命。」

賴姓司機則表示，施工過程中有找2位朋友前來幫忙交通指揮，不過警方認為吊臂車未事先申請施工路權仍有疏失，後續將持續追蹤詳細事發原因。

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