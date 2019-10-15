東縣環境教育大豐收　環教成為全民運動

▲菸灰菸蒂不落地認養評比競賽，由東河社區發展協會拔得頭籌。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

為鼓勵推動環境教育有功之單位、學校、團體及個人，台東縣政府於15日舉辦第七屆臺東縣環境教育成果頒獎暨展示發表會，由縣府秘書長陳明仁代表縣長到場，共15個單位接受表揚，其中環境教育獎6個團體及個人，將代表台東縣參加全國環境教育獎的競逐。期盼環境教育能夠成為台東人的全民運動，讓台東更美麗，永保青山綠水。

秘書長陳明仁表示，環境教育大豐收，有賴各級政府機關及全民共同參與，藉由公開表揚及認養方式，期待各單位作為環境保護與環境教育領頭羊，推廣至全台東縣各學校與村里居民，讓環境教育成為全民運動，從學校到社區、從年輕到年長共同為環境盡一份心力。

環境保護局指出，菸灰菸蒂不落地認養評比競賽，認養範圍超過一萬平方公尺以上，環境探索調查認養計畫總認養範圍超過50公里，辦理至少40場次淨溪或淨灘活動，共清出一般垃圾約420公斤與資源垃圾480公斤。

環保局表示，東河社區平日就以布條和宣導看板告知當地居民菸蒂不亂丟，認養地點又位於旅客常聚集的觀光景點東河包子附近，結合在地東河國小一起進行環境清掃，獲得評審肯定。