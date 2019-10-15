公車司機違停讓婦人下車...轉彎未察撞死她！　賠250萬獲緩刑

▲張姓司機違停加疏忽撞死83歲老婦，台中地院今依過失致死罪判張男有期徒刑6月，緩刑3年。（圖／非當事車輛／資料畫面）

記者白珈陽／台中報導

仁友客運張姓公車司機在2018年開車行駛至台中國際機場公車站時，見停車格已被其他公車停滿，竟違規將車停在車道上，讓83歲陳姓婦人下車，而陳婦下車後繞到車前朝公車站方向走，張姓駕駛疏未注意撞上陳婦，導致陳婦顱內出血送醫不治。張姓司機報警自首認罪以250萬元與被害人家屬達成和解，台中地院15日依業務過失致死罪將張姓司機判刑6月，緩刑3年。

判決書指出，張姓公車司機（48歲）負責駕駛營運大客車，2018年6月26日上午10時許，駕駛公車搭載陳婦等數名乘客，沿台中市沙鹿區中航路1段由中市潭子區往清水區方向行駛。

同日上午，公車抵達台中國際機場公車站時，張姓司機見公車站內停車格已有其他公車停靠，竟將公車違規暫停在車道上，開啟公車右側的前後門讓乘客下車，使下車乘客必須從公車右側繞行到公車前方，才能前往位於公車左側的公車站。

83歲的陳姓婦人下車後，便依循上述情況緩步行走，豈料，張姓公車司機正好駕駛公車起步，要右轉駛離該處公車站，卻不慎撞上行進中的陳婦，陳婦遭撞後倒地，導致頭頸部及胸部外傷併骨折等傷害，經送往中市童綜合醫院梧棲院區急救，因傷勢造成顱內出血及胸腔內出血，當日下午1時許宣告不治。

張姓司機於車禍發生後，託人電話報警，並報明肇事人姓名、地點，請警方前往處理，自首而願接受裁判。

法官審酌，張姓司機犯後向警方自首，並以250萬元與被害人家屬調解成立，被害人家屬願意原諒被告，請求法院從輕量刑，給予他自新的機會。法官認定張具有悔意且已盡力彌補損害，經此事後當知所警惕而無再犯之虞，因此宣告緩刑3年。

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