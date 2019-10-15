韓國瑜請假參選　林宜瑾：國民黨是忘記了還是害怕想起來？

▲台南市議會民進黨團總召林宜瑾表示，韓國瑜請假參選是逃避議會監督。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對台南市議會林燕祝等國民黨議員召開記者會，批評前行政院長賴清德，市議會民進黨團總召林宜瑾表示，國民黨是忘記了？還是害怕想起來？

林宜瑾說，國民黨在關心民進黨副總統人選之前，應該先思考兩件事情，一是國民黨副總統人選至今難產，遍尋各界卻無人有意願，問題何在？二是國民黨總統參選人韓國瑜，在高雄市議會定期大會期間請假參選，不僅逃避市政、更逃避議會監督，難道不該被撻伐？

林宜瑾指出，2015年時任台南市長的賴清德，面對李全教議長、議員雙重涉賄案，為掀開地方黑金政治的沉痾，拒絕進入李全教擔任議長的台南市議會。最後隨司法偵辦進度漸露曙光而進入議場，並盼到2016年8月30日李全教當選無效定讞而喪失議員資格、也當然失去議長資格的那天。

林宜瑾強調，當時的林燕祝、王家貞等國民黨議員痛批「賴清德市長逃避議會監督根本是獨裁者」，也「發起一人一通電話打到市長室」活動；而今，「是忘記了還是害怕想起來？」國民黨議員是否應以相同標準，規勸韓國瑜浪子回頭，按人倫常理，要求韓市長回高雄市議會接受監督？

林宜瑾指出，過去地方首長面對黑金議長，總是為府會和諧而吞忍，形同縱容黑金議長胡作非為；賴清德則是勇敢挑戰黑金，吸引全國輿論關注、進而加速法院審理進度，讓陽光能夠照進地方議會。

林宜瑾強調，一樣不進議會，賴清德是衝撞涉賄議長，讓陽光照進議會；韓國瑜則是請假參選、逃避議會監督。結果，我們看到國民黨議員寬以律己、嚴以待人，對自家總統參選人韓國瑜荒腔走板的脫序行徑視而不見，國人看在眼裡絕對不會認同。

林宜瑾另表示，今天韓粉號召上班時間到市府幫韓國瑜加油，不禁讓人困惑韓粉的組成結構為何？難道跟韓國瑜一樣不用上班？更過份的是，號召者強調「不穿國旗衣、不戴國旗帽、不拿國旗」，讓人聯想到今年3月國民黨市議員謝龍介競選立委時，在自己的造勢場合中也要求撤除國旗，國民黨顧忌為何？相信國人自有公評。