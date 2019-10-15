LINE公開透明度報告！　首重用戶隱私推「資訊調閱」新制...需有搜索票

▲LINE台灣董事總經理陳立人。（圖／記者林敬旻攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE台灣今（15）日公布2019上半年透明度報告，世界各國執法機關共接獲1,625件資訊調閱要求，其中台灣有159件，並以金錢損害達51%最多，同時為了協助調查犯罪案件，提供執法機關調閱必要資料，LINE正式宣布採用全球一致的資料調閱政策，新制將以法院核發的搜索票為主。

LINE最新透明度報告指出，今年上半年接獲世界各國執法機關共1,625件資訊調閱要求，與前期相比減少6%，並針對其中79%共1,285件，提供調閱程度不一的資訊，實際處理件數中的34%與迫害兒童案件相關，其中日本迫害兒童佔38%的比例最高，台灣則為金錢損害佔51%最多。

LINE台灣董事總經理陳立人表示，LINE台灣跟其他的網路服務商一樣，都會收到來自執法機關的要求，希望調閱必要資料，以協助調查犯罪案件，但是LINE特別重視用戶隱私、保護個人資料，因此正式宣布採用全球一致的資料調閱政策。

陳立人指出，LINE在台灣推動資料調閱流程新制最大的用意是讓資料調閱回歸常態，透過標準的作業流程與統一的溝通窗口，由公正的司法單位審查評斷各執法機關資料調閱的合法性與適切性，協助台灣執法單位打擊犯罪的工作盡最大的努力。

陳立人說明，新制將以法院核發的搜索票為主，並由統一的溝通窗口接洽四大執法機關，犯罪偵查的類型以重罪優先，並清楚列出11項接受調閱的犯罪類型，這11項完整涵蓋過往紀錄的犯罪類型，顯示LINE對台灣執法單位的善意。

陳立人進一步說明，LINE並不會提供執法機關沒有申請或與調查無關的用戶資料，且調閱的資料會被嚴格限制，僅能使用在相關偵查及判決上，而且調閱的資料，只有用戶的註冊資訊、訊息傳遞的IP位置與時間戳資訊，至於通訊內容則僅限於用戶主動關閉Letter Sealing的未加密對話。