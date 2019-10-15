　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠軍部分促「蔡賴配」　藍軍：賴清德要有骨氣勿丟台南人臉！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台南市議員王家貞、盧崑福及台南市立委參選人林燕祝、蔡淑惠，怒轟賴清德黨內總統初選狠話說盡，堅不做副手，一定要有骨氣。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員王家貞、盧崑福及台南市立委參選人林燕祝、蔡淑惠，怒轟賴清德黨內總統初選狠話說盡，堅不做副手，一定要有骨氣。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員王家貞、議員盧崑福及台南市立委參選人林燕祝、蔡淑惠，10月15日召開「賴清德怎麼配？」記者會，怒轟賴清德黨內總統初選狠話說盡，堅不做副手，結果現在新潮流放話「蔡賴配」成真，賴清德毫無骨氣、毫無誠信，真丟台南人的臉，也真可悲，民進黨又被新潮流綁架了，政治蟑螂和肥貓又將處處現。

議員王家貞語重心長的說，「蔡賴配」甚囂塵上，民進黨可知民主政治就是責任政治，賴清德擔任台南市長期間，232天不進市議會，寫下霸道獨裁的反民主紀錄，也因為逃避監督，導致無辜的台南鄉親112人罹患登革熱死亡，感染病例也高達2萬6千多例，房屋稅暴漲更是讓台南鄉親餘悸猶存，跟謝龍介打賭輸了，死不認輸也不辭職，反而是謝龍介辭台南市議員，毫無誠信的賴清德，早該被掃進歷史灰燼，現在還傳出蔡賴配，賴清德真是德不配位。

議員盧崑福怒嗆民進黨3個多月前殺的你死我活，現在賴清德居然甘於屈居副手，真讓人看到賴清德的騙術，台南市長任內，只有台南敢暴漲房屋稅還回溯15年，112條人命也因為賴清德斷送，這些冤魂應該去找賴清德，7年市長任內坐進傷天害理的事，相信選民眼睛是雪亮的。

台南市立委第四選區參選人林燕祝拿著手板指出，賴清德是個沒有誠信的人，民進黨很可憐被新潮流綁架，賴清德在總統初選時辯稱，看到民進黨在九合一選舉遭逢大挫敗，才決定出來參選，賴清德忘了，民進黨九合一大敗，行政院長是誰？也忘了初選時已表示沒有打算當副手，請賴清德不要忘了＂人若無信，百事皆虛＂這句話，誠信原則無比重要，台灣難道又要讓民進黨整碗端走，然後再進行政治分贓嗎？

立委第五選區參選人蔡淑惠則怒轟，賴清德既然敢說不當副手，就要有骨氣一點，不要丟一路栽培他台南鄉親的臉，況且蔡英文如果民調真如媒體顯示這麼高，何須賴清德當副手，新潮流現在拋出蔡賴配成真的話題，就是希望保住新潮流的門神，網家董事長詹宏志之前揭發標案新潮流3個蟑螂，就是立委林俊憲、葉宜津和鄭寶清，很不幸其中兩人就是台南的立委，真是東廠依舊在肥貓處處有，政治蟑螂到處竄，在新潮流眼裡政治倫理是混蛋。

蔡淑惠更針對民進黨批評韓國瑜請假選總統是逃避市議會監督一事，重砲回嗆，韓國瑜有請假，賴清德不進議會導致112位鄉親枉死，賴清德可曾跟台南市議會請假，這不是逃避議會監督甚麼是逃避議會監督？那時台南市所有民進黨市議員在那裡？可曾負起選民託付的監督賴清德的責任？房屋稅暴漲時，民進黨市議員可曾聽到鄉親的哀嚎？民進黨議員跟賴清德一樣怠惰，怠忽職守，這就是選民所要的嗎？一個適任的總統就要有一個強而專業的行政團隊，蔡英文的行政團隊讓台灣鄉親在這4年變的快樂又有錢嗎？如果答案是否定的，為什麼還要讓民進黨呼弄？

ET快訊
拒連千毅包養...辣模子涵爆賣淫！列名劉喬安事件「花名冊」
今晚最低溫下探21度！中北部「吹冷氣」　熱帶擾動醞釀中
只會衝？外送員曝「騎快的真正原因」　殘酷內幕讓網全惦惦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

豪華公宅成夢魘！興隆公宅啟用不到1年　住戶投訴近2千件

韓國瑜請假高唱出征　康裕成尬歌獻上「糟糕，市長不見了」

綠軍部分促「蔡賴配」　藍軍：賴清德要有骨氣勿丟台南人臉！

韓國瑜展開全台傾聽之旅　許淑華：陳菊、賴清德也曾提早離開去選舉

韓國瑜請假三個月拚總統　律師：根本違法！

余天、何志偉對手少一人　時力暫緩提名陳志明、林鈺傑

宋楚瑜：親民黨2020總統門票是非賣品

外送員事故頻傳　王金平建議：應正視搶單造成的安全疑慮

民眾1999反映路損半年856件　王欣儀轟：柯市府路面巡查機制破功

韓國瑜高歌「我現在要出征」...到職295天請假3個月創紀錄！網轟：史上最爽市長

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

新竹東門市場3F隱藏版貓中途　20多隻超萌主子等待愛牠的家

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

降臨賜福！白沙屯媽祖突襲醫院 院長大廳跪拜...民眾感動求平安

宜蘭期間限定螃蟹池只到10月底 滿滿紅蟳、處女蟳讓你爽釣一波！

下辯論戰帖！蔡打槍「急什麼」韓競辦：不知道總統在躲什麼？

豪華公宅成夢魘！興隆公宅啟用不到1年　住戶投訴近2千件

韓國瑜請假高唱出征　康裕成尬歌獻上「糟糕，市長不見了」

綠軍部分促「蔡賴配」　藍軍：賴清德要有骨氣勿丟台南人臉！

韓國瑜展開全台傾聽之旅　許淑華：陳菊、賴清德也曾提早離開去選舉

韓國瑜請假三個月拚總統　律師：根本違法！

余天、何志偉對手少一人　時力暫緩提名陳志明、林鈺傑

宋楚瑜：親民黨2020總統門票是非賣品

外送員事故頻傳　王金平建議：應正視搶單造成的安全疑慮

民眾1999反映路損半年856件　王欣儀轟：柯市府路面巡查機制破功

韓國瑜高歌「我現在要出征」...到職295天請假3個月創紀錄！網轟：史上最爽市長

牢騷系樂團Tizzy Bac滿20歲　臺虎推「開放性骨折」紀念酒款

亞錦賽／鄧愷威連飆2K！陳偉志安打　2局中華0比0日本

「台東之眼」工程啟動　規劃臨停空間供民使用

嚴震生／二次大戰時，我們幫過美國嗎？

成功大學「零貳社」辦晚會　聲援香港抗爭

曹西平：已婚能離多遠就多遠！　看馬王、翔忻戀「滿頭問號」：界限在哪

SBL／球團不買單　洋將選秀美意成效低

雙十連假+太平洋花彩節　花蓮湧入40萬人潮創造8.8億商機

台南登革熱疫情趨緩　黃偉哲：下一步要強化流感及腸病毒衛教防疫

垃圾外送代焚成本不堪負荷　台東：焚化是主流自主處理是王道

政治熱門新聞

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

高雄市長韓國瑜宣布請假3個月拚總統大選

苦苓3點解析：大陸不想打台灣

民進黨「蔡賴配」　公布時間曝光

韓國瑜宣布從南方出發！高唱《我現在要出征》

教召8年4次變2次　77萬後備軍人僅4成去過

劉盛良：韓國瑜會贏80至100萬票

黎智英：韓國瑜當總統不可能出賣台灣　

48校長被問信小英論文舉手　陳學聖點名才6個

韓請假後3天行程　管碧玲：很蘸醬油

愛情摩天輪早在這！高市府竟撿現成

韓粉擠爆鳳山行政中心激喊：加油

獨／女神黃捷大解放　line頭貼曬比基尼照

中選會委員過半有綠營背景　挨批不中立

更多熱門

相關新聞

韓國瑜請假參選逃避議會監督

針對台南市議會林燕祝等國民黨議員召開記者會，批評前行政院長賴清德，市議會民進黨團總召林宜瑾表示，國民黨是忘記了 還是害怕想起來？

民進黨：韓國瑜請假不如請辭

韓國瑜「放韓假」　綠委酸：比暑假還長

韓國瑜至議會　國民黨團歡呼

韓國瑜臉書1336字曝「韓假心境」

關鍵字：

民進黨蔡賴配台南藍軍賴清德骨氣2020總統大選

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「假貨風暴」鑑定結果出爐

雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

他送不起iPhone 11女友分手　她友回擊：花點錢很難？

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

雪莉遺體被運出！生前手寫信曝光

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

雪莉遺體送到靈堂！曝「喪禮舉行方式」

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

雪莉亡..宋茜沒發文遭罵「冷血怪！」

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

深夜載高冷正妹進山中！運將手抖接錢：不對勁

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

自豪讓人妻叫不停「1晚給潮9次」…小王爽完下場慘

更多

最夯影音

更多
雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！
台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面