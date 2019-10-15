綠軍部分促「蔡賴配」　藍軍：賴清德要有骨氣勿丟台南人臉！

▲台南市議員王家貞、盧崑福及台南市立委參選人林燕祝、蔡淑惠，怒轟賴清德黨內總統初選狠話說盡，堅不做副手，一定要有骨氣。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員王家貞、議員盧崑福及台南市立委參選人林燕祝、蔡淑惠，10月15日召開「賴清德怎麼配？」記者會，怒轟賴清德黨內總統初選狠話說盡，堅不做副手，結果現在新潮流放話「蔡賴配」成真，賴清德毫無骨氣、毫無誠信，真丟台南人的臉，也真可悲，民進黨又被新潮流綁架了，政治蟑螂和肥貓又將處處現。

議員王家貞語重心長的說，「蔡賴配」甚囂塵上，民進黨可知民主政治就是責任政治，賴清德擔任台南市長期間，232天不進市議會，寫下霸道獨裁的反民主紀錄，也因為逃避監督，導致無辜的台南鄉親112人罹患登革熱死亡，感染病例也高達2萬6千多例，房屋稅暴漲更是讓台南鄉親餘悸猶存，跟謝龍介打賭輸了，死不認輸也不辭職，反而是謝龍介辭台南市議員，毫無誠信的賴清德，早該被掃進歷史灰燼，現在還傳出蔡賴配，賴清德真是德不配位。

議員盧崑福怒嗆民進黨3個多月前殺的你死我活，現在賴清德居然甘於屈居副手，真讓人看到賴清德的騙術，台南市長任內，只有台南敢暴漲房屋稅還回溯15年，112條人命也因為賴清德斷送，這些冤魂應該去找賴清德，7年市長任內坐進傷天害理的事，相信選民眼睛是雪亮的。

台南市立委第四選區參選人林燕祝拿著手板指出，賴清德是個沒有誠信的人，民進黨很可憐被新潮流綁架，賴清德在總統初選時辯稱，看到民進黨在九合一選舉遭逢大挫敗，才決定出來參選，賴清德忘了，民進黨九合一大敗，行政院長是誰？也忘了初選時已表示沒有打算當副手，請賴清德不要忘了＂人若無信，百事皆虛＂這句話，誠信原則無比重要，台灣難道又要讓民進黨整碗端走，然後再進行政治分贓嗎？

立委第五選區參選人蔡淑惠則怒轟，賴清德既然敢說不當副手，就要有骨氣一點，不要丟一路栽培他台南鄉親的臉，況且蔡英文如果民調真如媒體顯示這麼高，何須賴清德當副手，新潮流現在拋出蔡賴配成真的話題，就是希望保住新潮流的門神，網家董事長詹宏志之前揭發標案新潮流3個蟑螂，就是立委林俊憲、葉宜津和鄭寶清，很不幸其中兩人就是台南的立委，真是東廠依舊在肥貓處處有，政治蟑螂到處竄，在新潮流眼裡政治倫理是混蛋。

蔡淑惠更針對民進黨批評韓國瑜請假選總統是逃避市議會監督一事，重砲回嗆，韓國瑜有請假，賴清德不進議會導致112位鄉親枉死，賴清德可曾跟台南市議會請假，這不是逃避議會監督甚麼是逃避議會監督？那時台南市所有民進黨市議員在那裡？可曾負起選民託付的監督賴清德的責任？房屋稅暴漲時，民進黨市議員可曾聽到鄉親的哀嚎？民進黨議員跟賴清德一樣怠惰，怠忽職守，這就是選民所要的嗎？一個適任的總統就要有一個強而專業的行政團隊，蔡英文的行政團隊讓台灣鄉親在這4年變的快樂又有錢嗎？如果答案是否定的，為什麼還要讓民進黨呼弄？