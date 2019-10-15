「雪龍2」遠征南極！大陸解鎖「雙龍探極」時代　雙向破冰技術曝光

▲「雪龍2」號遠征南極。（圖／翻攝自新華視點）

記者鄭思楠／綜合報導

伴隨著一聲長鳴，大陸首艘自主建造的極地科學考察破冰船「雪龍2」號16時16分從深圳啟航，開啟第36次南極科考之旅。本次考察，「雪龍2」號將與「雪龍」號一起「雙龍探極」，開啟大陸極地考察新的格局。

據《澎湃新聞》報導，大陸海洋局極地考察辦公室主任秦為稼稱，本次考察隊由來自105家單位的413人組成，其中自然資源部屬單位隊員223人，其他部門或單位隊員190人。

對於雙龍探極在此次科考中如何相互配合？他表示，「雪龍2」15日從深圳啟航，「雪龍」號也將在22日從上海啟航，預計11月下旬兩船同時抵達南極中山站附近；「雪龍2」將利用強大的破冰能力，為「雪龍」號開出航道，為其抵達中山站實施相關科考任務做好保障工作，「在南極中山站附近，兩船將聯合進行有關海洋考察，比如回收、布設浮標等，然後將根據各自任務，分別一東一西開展科考。」

▲大陸開啟第36次南極科考之旅。（圖／翻攝自新華視點）

中國第36次南極考察隊領隊助理、「雪龍2」號船長趙炎平曾透露，「雪龍2」的最大亮點是艏艉雙向破冰，「一般的破冰船大多是由船艏向前破冰，一旦遇到較厚的冰脊需要轉向時，容易被冰脊卡住；『雪龍2』號利用船艉破冰技術可以解決這一問題。」

據了解，雙向破冰技術使「雪龍2」號在冰區的操縱性能得以極大提高，實現冰區快速掉頭、轉向，尤其是在南極近岸冰情複雜、水域狹窄的環境中，可以極大增強了船舶的安全性。趙炎平表示，「以往『雪龍』號在浮冰區域掉頭需要大約12個小時，『雪龍2』號將大大縮短這個時間。」

▲「雪龍2」號今日下午鳴笛出發。（圖／翻攝自新華視點）

「這次是雙龍探極，將開拓我國南極科考的新格局，雙龍探極今後也會成為我國新常態考察的模式。」中國第36次南極考察隊領隊徐世傑說，這次考察將使我國南極考察的監測水準再上一個新台階。

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