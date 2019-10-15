熊貓外送員逆闖西門町再鑽騎樓　險撞路人被提醒竟當街囂張開嗆

記者邱中岳／台北報導

北市1名foodpanda外送員，日前騎車行經成都路上，竟直接將車騎上騎樓，甚至還差點撞上1名路人，但路人好意拍外送袋提醒，外送員卻與該名行人爆發爭執，最後由警方協調才平息雙方怒火。

據了解，8日下午4時許，1名20歲林姓外送員，竟逆向騎在成都路上，最後鑽進一旁騎樓內，過程中險撞上40歲的林姓路人，該名路人好意拍打外送袋提醒該名外送員，但沒想到外送員竟怒火中燒，雙方當場爆發爭執。

▲外送員騎乘掛有foodpanda外送袋的機車違規撞上路人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報到場，緊急將2人隔開，但雙方仍然怒火未消，警方不斷勸說後雙方才稍微消氣，最後均不提告，警方也呼籲，外送員雖然趕著將物品送達客人手中，但也務必遵守交通規則，避免發生意外。

▲外送員騎掛有foodpanda外送袋的機在成都路逆向，甚至騎上騎樓撞上路人爆衝突。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方本以為林姓外送員係因外送跑單逆向行駛，但查看外送袋卻未發現外送物品，林姓外送員向警方指出，當時沒有接單外送，因為個人因素才會與路人爆發衝突，警方表示，將違規事實舉證開罰。

他奶奶的美麗小秘訣

【相關新聞】

外送員14天31件交通意外釀2死20傷 北市交大18日邀業者討論



撞擊畫面曝！男穿越馬路 遭Lalamove外送員撞上身亡