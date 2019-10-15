韓國瑜請假高唱出征　康裕成尬歌獻上「糟糕，市長不見了」

▲高雄市議員康裕成（右）。（資料照／記者吳奕靖攝）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜15日宣布，隔日開始請假，未來3個月投入總統大選，並高歌「我現在要出征」展現力拚選戰的決心。對此，民進黨高雄市議員康裕成改編兒歌，並取名「糟糕，市長不見了」，引發網友討論。

韓國瑜正式宣布請假後表示，「我年輕的時候喜歡唱一首歌，現在唱一遍，唱完，所有的問題都能解釋清楚」；語畢後當場清唱《我現在要出征》，一度唱到眼眶泛紅。現場韓粉也為之動容，開嗓與韓國瑜合唱，隨後還大喊「市長加油！」

康裕成也在臉書粉專PO出一段短片，影片中她帶著助理們翻唱兒歌，將歌詞改編為，「哎呀不得了，怎麼不見了，高雄的市長，跑到哪裡去了，快來找一找、快來找一找，原來他偷偷落跑去選總統了」，最後還點名民進黨立委管碧玲接棒。

影片一出，網友紛紛留言回應，「高雄有市長？」、「他除了繞跑第一，其他都是倒數第一」、「也是老百姓一票一票選出來的，我們人民自己不覺醒，怨誰啊…真的只能嘆氣啊」、「選前87天！？噗！真的很適合他的數字！有自知之明」。還有人提議，「建議康議長往上提議修法，不能帶職參選」，康裕成回應「好！」

其他人也看了這些新聞...

►韓國瑜展開全台傾聽之旅 國民黨：總統、立委聯合作戰

►韓國瑜請假選總統 行政院人事總處：超過21天扣薪

►韓假不夠放！扣除剩餘休假韓國瑜再請57天扣薪事假

更多熱門新聞...

►韓國瑜請假衝總統選舉 朱立倫掛保證：他一定會捐薪或不支薪

►韓國瑜請假3個月可領19萬薪 高市府：全數捐給急難救助專戶

►高唱《我現在要出征》！韓國瑜宣布從南方出發 參選總統「重建台灣光榮」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來