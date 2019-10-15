300噸高價黑鮪給日本...藍委轟年損4億　漁業署駁：欺騙善良漁民

▲漁業署遭疑要用台灣300噸高價位黑鮪魚配額，和日本交換300噸低價位大目鮪。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許展溢／台北報導

國民黨團今（15日）召開記者會質疑漁業署要用台灣300噸高價位黑鮪魚配額，和日本交換300噸低價位大目鮪，將造成每年4億損失外，我國還順應日本不談重疊水域漁權。漁業署下午重申都非事實，呼籲停止散布假消息。

漁業署表示，我國每年的賸餘黑鮪限額1000餘公噸等同產值為零，與日本交換大目鮪限額，且期限僅有1年，不僅不會造成漁民及台灣損失，更可活用我方顯然抓不到的部分剩餘黑鮪限額。

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漁業署提到，我國大目鮪每年限額使用率達90%以上，倘可換得大目鮪限額將可開放漁民申請捕撈，才能對漁民帶來實質收益。部分人士不斷宣稱將造成我國損失4億元台幣，漁業署嚴正聲明，不應一直誤導社會大眾，刻意欺騙善良漁民。

▲國民黨團召開記者會，反對農委會拿黑鮪魚換大目鮪 。（圖／國民黨團提供）



漁業署指出，台日經濟水域高度重疊，從民國85年起歷經17年談判才終於在102年簽署「台日漁業協議」，完成八重山群島以北水域範圍的規則。之後並開啟第2階段討論範圍，包括八重山群島以南海域、沖之鳥海域的規則秩序，近年來都持續與日方協商，期儘快達成協議，維護我國漁船作業安全，絕對沒有順應日本不談重疊水域漁權的事。

漁業署聲明強調，且海委會海巡署自92年起即依據中華民國暫定執法線及台日漁業協議海域進行護漁，並定期赴中西太平洋執行公海巡護，秉持服務漁民的精神，16年來始終如一，抹黑海巡弟兄不再護漁，是抹煞第一線衝鋒陷陣辛苦同仁的努力，再次呼籲停止散布假消息，更不應藉由這類行徑造成漁民困擾及猜忌。

