1-8月加班工時創10年來最低　主計總處：這是全球趨勢

▲主計總處國勢普查處副處長潘寧馨。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（15）日公布108年8月全體受僱員工總工時平均為175.2小時，比上個月減少了7.7小時，也比去年同期減少了6.4小時；而8月的加班工時平均則來到7.7小時；1至8月的加班工時平均則為7.8小時創下民國99年以來最低。對此主計總處表示，加班工時減少這是全球趨勢。

主計總處表示，8月全體受僱員工總工時平均為175.2小時，而1至8月總工時平均為167.4小時，較去年同期減少1小時，其中正常工時減少0.7小時。

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而在加班工時的部分，8月的加班工時平均為7.7小時，較上個月增加0.2小時，不過卻比去年同期減少0.4小時；1至8月加班工時平均為7.8小時，較去年同期減少了0.3小時。而8月的加班費平均為1792元，比上個月增加2.11%，較去年同期減少2.34%；而1至8月加班費平均則為1813元，較去年同期增加0.06%。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨指出，如果以1至8月的加班平均工時來看今年的增加幅度的確是10年以來最低，不過這也並非是因為受到景氣的關係，因為以長期的數據來看，全世界各國的加班工時都是呈現逐漸下降的，不過如果單以近3年的加班時數來看的確今年的景氣擴張力道減少。