大陸經濟遇上逆風　專家：貿易戰衝擊持續加大「明年影響更甚今年」

▲中美貿易戰延燒不斷。（圖／路透）

文／中央社

中美貿易戰尚未落幕，專家分析指出，由於很大一部分關稅是在今年5月後才加徵，從現在開始貿易戰的直接衝擊會越來越大，對明年影響更甚今年。

渣打銀行大中華區及北亞首席經濟師丁爽14日在上海的一場演講中，就當前中國經濟遭遇的「逆風」和政策選擇做分析。

他說，中國經濟的逆風來自外部和內部，前者是貿易戰和全球經濟成長減速，後者是去年官方的金融去槓桿政策。在他看來，到目前為止，貿易戰對中國經濟成長的直接影響其實還不如後者。

丁爽表示，由於大部分的關稅是今年5月以後才加的，因此對貿易和生產的直接衝擊，今年下半年及明年會更為明顯。

他說，如果中美這次沒達成協議，美方仍按原本已經宣布的計畫加徵關稅的話，根據測算，貿易戰影響中國國內生產毛額（GDP）1.2個百分點，其中約0.5個百分點是體現在今年的經濟成長率。

▼美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）曾在G20會晤發表看法。（圖／路透）

貿易戰的間接影響就比較難量化，因為它影響的是中國人的投資和消費信心，但丁爽表示，仍可以從中國今年財政政策的效果見到端倪。

為了振興經濟，中國今年實施積極擴張的財政政策，擴大支出用於建設，同時又大力減稅。不過，從近來民間投資和社會消費零售總額來看，減稅沒有達到預期的鼓勵投資與消費作用，企業與民眾因為未來的不確定性而變得保守。

儘管中國今年的財政預算赤字已經比去年高，但丁爽認為，為了要達成官方在2020年全面建成小康社會的目標，明年仍將採取非常擴張的財政政策。

▼中美在貿易戰中互相過招。（示意圖／路透社）

有些人認為，中國對貿易戰的態度越來越強硬，但丁爽說，中國還是很願意達成協議，以減緩經濟所受到的負面衝擊，並防止中美兩國經濟脫鉤導致其他方面衝突增加。

去年7月，美國首先對中國價值500億美元的商品增加25%的關稅；去年9月底，再對2000億美元商品加徵10%關稅；今年5月，川普宣布將這2500億美元商品稅率調高至25%；9月，一部分原本未被課稅商品課徵15%的稅；雙方若未來幾週沒達成協議，則剩餘產品仍將按計劃於12月15日加徵15%的關稅。