《小丑》好評不斷！瓦昆精湛詮釋主角「狂笑」的背後...到底得了什麼病？

▲《小丑》好評不斷，有專家分析主角狂笑背後的原因。（圖／華納兄弟提供，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

電影《小丑》上映後佳評不斷，就連IMDB也達到8.9分的佳績，其中演員瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）精湛的演技，更完美詮釋片中主角亞瑟佛萊克（Arthur Fleck）那陰晴不定的病態，而他在片中那時不時發出尖銳、滑稽及令人不安的笑聲，現實生活中真的存在嗎？有專家認為，主角可能患有「癡笑性癲癇」（gelastic epilepsy），這在癲癇類型中僅佔了0.2%，非常罕見。

據《BBC》中文網報導，西班牙神經學會癲癇研究小組協調人洛佩茲（Francisco Lopez）指出，電影中的佛萊克可能患有癡笑性癲癇，該病名來自希臘詞「笑聲」（gelastikos）；病人在不合適的場合大笑，其實都與自身的情緒無關，但就是無法控制自己。

洛佩茲表示，此種罕見癲癇最常見的病因是一種叫做「下丘腦錯構瘤」的小腦瘤，進一步影響到「下丘腦」致無法正常運作。而下丘腦的功能則包括調節體溫、管理情緒反應等。此外，癡笑發作會使病患的壓力增加，洛佩茲點出重點說，「如果有意識並在不合時宜的情況下笑出來，會讓病患十分痛苦。」但是主角佛萊克最後漸漸變得暴力，洛佩茲則認為這與疾病無關。

另外，有神經學家表示，無法控制大笑的疾病其實不只有「癡笑性癲癇」，還有被稱為情緒失禁的「假性延髓情緒」（pseudobulbar affect）。其實，假性延髓情緒的發作與神經系統疾病和損傷有關，但洛佩茲補充說，這種疾病在患有神經退行性疾病的「老年人」中更為典型。

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