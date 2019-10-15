macOS Catalina取消32-bit軟體支援　舊Adobe軟體將「用不了也刪不掉」

▲macOS Catalina取消32位元（32-bit）軟體支援。（圖／截自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果Mac電腦的作業系統更新macOS Catalina於本月初正式推出，雖然系統帶來許多更便捷的新功能，但隨之而來的卻是一系列或大或小的併發症。其中一點便是取消32位元（32-bit）軟體支援，這意味著，用戶習慣使用的部分軟體將無法開啟。

事實上，蘋果於去年上半年的macOS High Sierra推送時就曾放話要取消32位元的軟體支援了，而蘋果此次的macOS Catalina正式執行了這項決策。這導致了一些麻煩，如果你是舊版Adobe軟體（如Photoshop）的使用者，一但更新至macOS Catalina便無法再正常啟動，因為這些舊版的Adobe軟體都是32位元。即便想執行Adobe軟體的卸載程序，依然不行，因為它也是32位元。

若使用者較為依賴較早版本的Photoshop、Lightroom或CS時代的Adobe Creative Cloud，Adobe建議用戶暫時不要更新Mac。即使要升級，也建議在升級前先卸載這些舊版的Adobe軟體，否則一但升級便難以擺脫這些「用不了也刪不掉」的軟體。除此之外，由於軟體不相容的關係，Adobe用戶若欲使用Creative Cloud安裝和管理的較新版本的Photoshop都存在文件命名問題、插件驗證問題和影音渲染問題。

科技網站MacRumors專欄作家、iOS軟體開發Steve Moser羅列出235個macOS Catalina不支援的應用程式，受到此影響且較多人使用的軟體還包括較舊版本的Microsoft Office、大量舊版的Mac應用程式（如GarageBand），還有部分版本的Transmit、1Password、QuickBooks、VMWare Fusion及Parallels等。

若用戶已確定要升級新作業系統版本，可在下載並進入安裝過程前，先透過一些簡單的步驟檢測自己的Mac中是否存在32位元的應用程式，以免更新後出現麻煩：

點擊左上方的「蘋果圖示」後點選「關於這台 Mac」➝點選「系統報告…」

➝在左側選單中開啟「應用程式」，便會出現電腦中所有的軟體，用戶可在頂端的橫向欄目中看到「64位元」欄位。

➝接著點擊一下「64位元」欄目，即可看到所有非64位元的軟體。

用戶可在更新前考慮要刪除這些軟體，或檢查這些軟體官方是否有提供64位元的升級版本。

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