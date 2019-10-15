科技對抗空汙！台中近千座微型感測器　全時監控工地防制揚塵

▲市府將增設微型感測器，全面監控工地，抑制揚塵。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕日前宣示推動「藍天白雲計畫」，除了稽查中火之外，也將全市每年約1.2萬處營建工地納入防制揚塵工作，環保局副局長陳宏益15日在市政會議進行專案報告時表示，目前已在各工業區設置511座微型感測器，明年中以前還會再設350座，全年無休監督空品，全面抑塵，讓空汙無所遁形。

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▲營建工地也是空污來源之一。（圖／台中市政府提供）

為監測工地逸散汙染，環保局在水湳會展中心新建工地旁建置7組微型感測器，陳宏益下午現場講解操作方式與功效，同時也實測以燒香代替逸散汙染靠近感測器，結果電腦螢幕中的數據，由代表空品良好的綠色轉為空品不良的灰色，PM2.5平均值從9ug/m3(微克/立方公尺)飆升為252ug/m3(微克/立方公尺)，效果靈敏。

「科技結合人力揪出不法空汙！」陳宏益比喻，微型感測器就像是「空氣的監視器」，範圍涵蓋周邊3百公尺，24小時檢測空汙變化，每3至5分鐘更新一次即時空品數據，猶如稽查人員無時無刻在場，不分日夜為市民守護空品健康，一發現數值異常飆升，立即派員到場稽查，揪出違規廠家。

環保局表示，全市511座微型感測器，建置在西屯工業區、大甲幼獅工業區、后里工業區、中部科學工業園區等空汙陳情比例較高的地區；此外，也將逐步裝設在營建工地及學校、公共場所等人口密集區，讓汙染即刻現形。

環保局指出，市府藉由在工地周遭裝設微型感測器，同時輔導業者裝設CCTV閉路監視器，針對營建工地及出入口路面汙染採「零容忍」態度，今年截至9月中，已查核8977處營建工地，其中針對路面汙染依法告發者97處次。