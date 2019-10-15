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捺不住！13歲少女畸戀舅舅　旅館狂愛懷孕生子後反悔：不原諒

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▲▼▲▼示意圖,社會,性侵,暴力,成人,女,女孩,挫折,哭,焦慮,獨,悲傷,鬱悶,暗,孤單,創傷,情緒,哭,情緒。（圖／123RF）

▲舅舅與13歲外甥女「狂愛」，還讓她懷孕產子，遭判刑3年6月。（示意圖／123RF）

記者孫于珊／新北報導

舅舅阿吉與13歲外甥女小貝（均為化名）竟展開了一場違背倫理的愛情，還多次發生性行為，2017年12月間，2人更在新北市三重區某旅館「狂愛」，小貝事後發現懷孕，一度謊稱是被「網友性侵」，直到孩子出生後，才說出實情，並在審判時明確說「不原諒舅舅！」新北地院最後依對於未滿14歲之女子為性交，處阿吉有期徒刑3年6月，全案可上訴。

判決書指出，阿吉已於2017年6月10日與小貝合意性交遭起訴，又在同年12月晚間與小貝發生第二次性交，讓小貝懷孕。小貝2018年4月24日至三重區聯合醫院檢查發現自己已懷孕18週後，先向警方推說是遭網友性侵，但同年10月13日再次警詢時，小貝才表示性行為對象是舅舅，並稱不希望舅舅被關，還說她知道有小孩後，仍有跟舅舅聯繫，是小孩出生後，才沒有聯繫。

而阿吉有坦承犯行，其辯護人也以2人是因日久產生情愫，才發生性行為而觸法，雖然阿吉是累犯，但以小貝事後並無追究之意，希望法官能「情堪憫恕」減刑。

但法官認為，阿吉明知小貝是未滿14歲少女，心智發育尚未完全健全，對於性行為缺乏完全自主判斷能力，竟未克制情慾，與她發生性行為，不僅法紀觀念淡薄，還影響小貝身心正常發展！且小貝這次還懷孕產子，造成她身心嚴重受創，因此念在阿吉犯後始終坦承犯行，態度尚稱良好等一切情狀，加上小貝母親表示願意原諒，小貝起初也無追究之意，決定判處阿吉3年6月徒刑以資懲儆。

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ET快訊
13歲少女畸戀舅舅　旅館狂愛「懷孕生子」反悔了
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