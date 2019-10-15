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11萬考生注意！試場分配表公布　109學年高中英聽全採MP3播放　

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▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲大考中心提醒考生，需於試場分配表公布後至大考中心網站查覽考試地點及試場平面圖等資訊。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年度高中英語聽力測驗第一次考試本周六（19日）舉行，分別在33個考區、52個分區，3159個試場舉行，共計有110,036人報考。各考區分區試場分配表及詳細地點已公布在大考中心網站「高中英語聽力測驗試務專區」之「應考資訊查詢系統」，考生可自行查詢。

大考中心指出，英聽考試前不開放試場查看座位，請於試場分配表公布後至大考中心網站查覽考試地點及試場平面圖等資訊，並先行查詢前往試場的大眾運輸工具。

請繼續往下閱讀...

大考中心說明，這次英聽考試編配有上、下午場次；上午場考試時間為11時至12時、下午場為14時至15時，考試當日務必攜帶簡章規定之應試有效證件正本，並依考試通知上的場次、時間、試場及應試號碼入場應試。109年學度開始英聽考試全面使用MP3播放器播音，大考中心提醒考生，需留意考試開始鈴響時間，鈴聲響畢考生即不得入場。

▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲109學年度高中英語聽力測驗第一次考試本周六（19日）舉行。（圖／記者李毓康攝）

大考中心強調，考試當日考生需攜帶簡章規定之應試有效證件正本之一，並於入場應試時供監試人員查驗。應試有效證件包括，國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等。建議同時攜帶考試通知應試，以利查找試場，安心順利應考。

另外，考試通知若於考試前毀損或遺失，大考中心不再重製、補發，須至大考中心網站「高中英語聽力測驗試務專區」之「應考資訊查詢系統」查覽列印或電話語音 （02-23643677）查詢。考試通知非考試當日入場應試之必要文件，未攜帶入考場不列入違規處理。

▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲109年學度開始英聽考試全面使用MP3播放器播音。（圖／記者李毓康攝）

大考中心最後也強調，近年考生違反試場規則者以攜帶具有傳輸、通訊等功能的行動電話及穿戴式裝置居多，請考生特別留意相關規定，以免被扣減成績。考生進入試場就座前，應取下穿戴式裝置，包括，智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類等；並將行動電話完全關機，包含，關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能，放置於臨時置物區，不得攜帶入座。
 

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