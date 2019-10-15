▲ 板橋里長王典芳推多元課程，讀經、排舞、手作課樣樣免費學。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為增進里民情感交流，新北市板橋區華東里長王典芳自2014年起推出多元課程，並依年齡層設計不同的課程，包括長青學員的土風舞、排舞，幼兒學員的讀經班、還有家庭主婦的拼布班、悠遊卡套等DIY課程。處處用心規劃，甚至吸引其他里的里民來參與，透過課程拉近里民人際關係，也拓展跨域學習的視野，受惠學員累積逾上千人。

最受歡迎的課程是幼兒讀經班，每週五晚上華東里辦公處就傳起孩童們此起彼落的讀經聲，小朋友們跟著老師念著詩文，搖頭晃腦的朗誦模樣，萌度爆表。讀經班課程除了以弟子規、百孝經、唐詩等教材為主，也結合品格教育、尊師重道等多元學習，讓孩子從聽故事中瞭解古聖先賢智慧，並在日常生活中體驗實踐，翻轉傳統讀經給人的刻板印象。

王典芳說，讀經班招生年齡為2到12歲，由於部分學員屬於專注力較不夠的學齡前兒童，還無法瞭解經書中博大精深的道理，老師便會以生動活潑帶動唱唐詩的方式，激發小朋友們學習的興趣。而身為科學家與醫師的楊定一博士也提倡兒童讀經，兒童朗誦古文時，腦波的狀態與靜坐時一樣，腦波平行如一道巨大的雷射光波，不僅代表著深層的紓解與冥想，讓兒童大腦發揮創意的有利條件。

▲ 新北市板橋區華東里長王典芳自2014年起推出多元課程，並依年齡層設計不同的課程。

課堂裡林媽媽笑著說，小朋友在家常東奔西跑、難得靜坐下來，還常為了小事動怒，到讀經班上課後，一開始也不願意開口，但在老師生動有趣的教學及同儕互動下，現在不但可以靜坐在座位上，跟著老師專心朗誦詩詞，生活中也學會控制自己的情緒，見到師長更會主動打招呼。更棒的是，在親子讀經的過程增進不少親子和樂互動，讓林媽媽滿是感謝！

除了開設親子共讀課程，王典芳里長更於里內開設「華東悅讀書趣」讀書會，讀書會主題琳瑯滿目，包括「讀短文、讀健康、讀人生、讀電影、讀照片、讀戲劇」，夫妻檔同學更占了相當大的比例，故在共同學習的話題上增添不少樂趣。透過每月一次的社區讀書會，里民互相分享自己的人生經驗與生命價值，學習彼此的生命歷程與智慧，進而培植里內的文化力與凝聚力。

民政局長柯慶忠表示，王典芳連任2屆里長，平時為人熱心公益，兼任華東社區關懷服務協會理事長，對於里內弱勢團體經常提供救助及服務。他長期致力開設多元課程，推動文化薪傳工作不遺餘力，打造優質友善的社區環境，里政服務深受里民肯定。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」