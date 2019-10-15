只有川普以為中美達成協議？陸：雙方了解一致「沒有差別」

▲川普談判後發推特說「中美達成初步協議」。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中美第十三輪經貿談判日前在華盛頓落幕，部分外媒指出，美國總統川普雖強調「中美達成初步協議」，但中方從來沒有明確提到「已達成協議」，雙方實際上仍有分歧。對此，大陸外交部強調，中美雙方在達成經貿協議問題上是一致的，沒有差別。

中美經貿談判後，美方表示雙方達成了實質性的第一階段協議；中方表示雙方在一些領域取得實質性進展，同意朝著最終達成協議的方向努力。不過，部分外媒認為，美方所說的「達成第一階段協議」，中方沒有明確提過，代表中美實際上仍有分歧，關稅戰只是暫緩，還是有升級的可能。

▼川普與劉鶴在華盛頓會面。（圖／路透社）

關於此問題，大陸外交部發言人耿爽15日強調，美方說「達成第一階段協議」是實際情況，與中方了解的一致，「中美雙方在達成經貿協議問題上是一致的，沒有差別。這份經貿協議將具有非常重要的意義，對中國、美國和世界都有利，對經貿與和平也都有利。」

耿爽還提到，這兩天有不少媒體向在詢問中方自美國採購農產品的情況，據他所知，中國企業根據國內市場需要，以市場化的方式自主採購了美國農產品。

耿爽也透露，根據初步掌握的信息，今年以來中國企業自美採購的農產品有大豆2000萬噸、豬肉70萬噸、高粱70萬噸、小麥23萬噸、棉花32萬噸，「中方還將加快採購美國農產品。」

▼大陸外交部發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）